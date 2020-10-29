【歐聯】文迪把關媲美大師兄施治　林柏特領軍首度連續3場保不失

車路士遠赴俄羅斯作客卡斯洛達，出戰歐聯次輪分組賽，結果由赫臣奧杜爾﹑迪姆華拿﹑薛耶治及普列錫各建一功，作客4球大勝而回。 新加盟的門將艾度亞文迪連續4場為車路士把關，仍然保持清白之身，並交出亮眼的數據。

門將一直是車路士頭痛的一環，阿列沙巴拿加不穩及卡巴尼路年紀漸長，「藍軍」終在今夏轉會窗購入塞內加爾門將艾度亞文迪（Edouard Mendy），終令車路士門將位置予人安心的感覺。

文迪早前披車路士球衣把關的3場賽事，悉數保住清白之身，包括上仗對曼聯最後關頭時撲出拉舒福特的射門。文迪今仗歐聯作客俄羅斯繼續把守最後一關，主隊卡斯洛達全場錄得13攻門，其中4次中目標，均一一被文迪撲出，最終車路士淨勝對手4球，文迪仍能保持清白之身，林柏特領軍下車路士首次連續3場賽事力保不失，「林伯」當然大感滿意。

車路士中堅終解凍 「小跳步」佐真奴又宴客作客仍大勝

艾度亞文迪今仗再保不失，助球隊大勝卡斯洛達4：0。（路透社）

【車路士VS卡斯洛達圖輯】（按圖放大）

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文迪出色表現將Kepa比下去

文迪4場力保不失，表現難免與阿列沙巴拿加作對比，「Kepa」為車路士上陣3仗，基本上場場也有「派膠」場面，並合共失6球，明顯被文迪比下去。

除了失球數字外，文迪在其他數據上亦有亮眼的表現，過去4仗對方共錄得35次射門，10球射中目標，文迪依舊保住不失。相反，阿列沙巴拿加任正選的3仗聯賽，對手合共錄得44次埋門，15次中目標攻門，卻錄得6個失球。

阿列沙巴拿加上陣3仗失6球，失球數字已被文迪比下去。（資料圖片／Getty Images）

艾度亞文迪披甲4場力保不失：

艾度亞文迪對於不失的紀錄，歸功於一眾後防手足的努力，「連續4場不失的紀錄，是個十分正面的結果，當然不止是我的功勞，全靠一眾隊友的努力，希望這個紀錄可以保持下去。」

車路士下場歐聯分組賽將在主場鬥雷恩，文迪將首度倒戈相向，該名塞內加爾門將直言十分期待與舊隊友交手，並希望保持不失的優良紀錄。

文迪360分鐘不失球，他功歸於一眾隊友的努力。（美聯社）

艾度亞文迪給予別人穩健的感覺，或許令人想起「大師兄」施治。二人同樣從雷恩加盟車路士，而施治從加盟的球季，首8場聯賽僅失1球。文迪如今連續4場不失，或許有望追逐這個現已轉任車路士技術顧問的大師兄當年紀錄。

當年大師兄施治來投首季，首8場英超僅失1球。（資料圖片／Getty Images）

歐聯周三深夜8場戰果（按圖放大）：

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英超第7輪直播賽程（按圖放大）：