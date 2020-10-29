【歐聯】車路士中堅終解凍　「小跳步」佐真奴又宴客作客仍大勝

歐聯分組賽首戰只能0：0賽和西維爾的車路士，作客造訪俄羅斯在班主阿巴莫域治面前大勝一場，4：0輕取卡斯洛達，今夏新加盟的薛耶治閃耀全場，賽後焦點卻落在再次射失十二碼的佐真奴身上。

車路士今季多次因後防甩漏失球兼失分，領隊林柏特對上兩仗包括歐聯分組賽首戰面對西維和曼聯均排出較保守陣式，成功止住防線問題，又輪到中前場創造力不足，連續兩仗只得0：0。今仗轉回343由迪姆華拿（Timo Werner）、薛耶治（Timo WERNER）及罕有正選上陣的赫臣奧杜爾（Callum HUDSON-ODOI）攻堅，立即重拾進攻火力。

不知因何原因被林柏特雪藏、盛傳會被賣又走不到的德國國腳魯迪格（Antonio RUDIGER）終獲解凍，正選上陣夥拍蘇馬鎮守後防中路。

薛耶治取得自阿積士加盟車路士後首個入球。（Getty Images）

【車路士VS卡斯洛達圖輯】（按圖放大）

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佐真奴再射失 球迷有話兒

開賽僅14分鐘，華拿已在對手禁區博得十二碼，指定劊子手佐真奴（JORGINHO Luiz Frello）的「小跳步」射門不幸中柱，皮球之後彈向門將沙科洛夫（Matvei SAFONOV）身上再彈走。今次已是他今季4次主射第二度射失，9月英超面對利物浦時，他操刀被艾利臣撲出。

戰至37分鐘夏維斯助攻赫臣奧杜爾先開紀錄，車路士領先1：0返更衣室。下半場卡斯洛達不乏射門機會，包括一次中楣，惟未能把握機會下，76分鐘反被車路士擴大比數。卡斯洛達守將犯手球再輸一球十二碼，當時佐真奴已被調離陣，射手華拿操刀主射入網。3分鐘後華拿造就薛耶治取得自阿積士加盟後首個入球。

歐聯周三深夜8場戰果（按圖放大）：

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佐真奴的「小跳步」十二碼再次失靈，球迷反應甚大。（路透社）

90分鐘兩個後備上陣的球員譚美阿巴謙（Tammy ABRAHAM）和基斯甸普列錫（Christian PULISIC）炮製入球，後者為藍軍射成4：0大勝完場。車路士全取3分後，兩戰得4分，以得失球差反壓西維爾，升上E組榜首。

車路士大勝一場原是美事，不過佐真奴因再次射失十二碼成為焦點，網上大量藍軍球迷要求他「高抬貴手」，從此改由華拿主射。

連同英超被修咸頓3：3追和一仗，車路士已連和三場，今仗終重拾勝軌，領隊林柏特十分高興，「我們很開心，入4球沒有失球。」他形容，「這是場艱苦的比賽，上半場我們表現較對手優勝，下半場初段受到一點壓力，但我很喜歡我們的表現。」

車路士領隊林柏特為大勝感高興。（路透社）

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：