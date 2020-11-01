【田徑】陳家豪衝破塵封10年PB　田總盼政府放寬容許正常比賽

香港田徑測試賽次日今日（1日）續於將軍澳運動場舉行，長跑好手陳家豪在男子5,000米賽事登場，最終在最後200米力有不繼，被王健進反超前取得第一名，兩人均跑入15分內並造出個人最佳成績（PB）。 「好感恩、好感恩。」、「如果沒有今場，一年都沒有比賽。」賽後二人滿足地笑說。

今早的男子5,000米決賽第2組，由陳家豪、謝俊賢與王健進競逐，開賽時排中間的陳家豪早早領先，謝俊賢中段因穿不慣釘鞋腳部不適提早退場，只剩二人爭逐，不過在比賽最後200米時，一直領先的家豪被王健進加速追過，後者以14分56.65秒率先衝線，家豪以14分58.21秒取得第二名，無緣打破由黃尹雋保持的14分50.78秒香港紀錄，但兩人都刷新個人最佳時間。

防疫措施下同組僅得3人競逐，青年紀錄保持者謝俊賢（中）因腳部不適中途退場。（盧翊銘攝）

「3個人跑，人少反而壓力少了，好似朋友一齊做測試。」家豪賽後說。是次測試賽在防疫指引下復賽，在場人士限制在200人內，選手亦需隔線比賽，氣氛冷清，三人在早上卻為比賽帶來一點「朝氣」，屬會人士在最後一圈時為有機會造出紀錄的陳家豪和王健進打氣，最終二人造出個人最佳成續，家豪笑言：「抱住放鬆心態來跑，跑得好好，有他們一起互相牽引、逼住，互有領先，我們三個都很Friend，以前一起練習，所以今次是一個非常良性的競爭。」

王健進在最後200米「爆」過一直領先的陳家豪衝線。（盧翊銘攝）

陳家豪逃賽不成 刷新逾10年最佳時間

陳家豪的上一槍已是一月的日本賽，他在5,000米的個人最佳成績，更已是2009年造出的15分16.01秒，這一次刷新個人最佳，他笑言本身想「逃賽」：「兩三星期前取消（延期），自己做了測試，打算跑完就算，怎料復賽，我已經入了『優閒Mode』，但在酒店隔離中的（姚）潔貞都有殺氣傳過來。」他回復認真續道：「今場可說是香港第一次有兩個人做到14分，對中長跑的人來說，是好好成績。」

測試賽在月初宣布取消後又復賽，打亂了運動員的訓練計劃，以快近40秒同樣打破PB的王健進指心情複雜：「取消、復賽，心情高低起伏，幸好有家豪與謝俊賢互相帶住，今日這一場，大家都是想造個好時間，沒想太多爭排名，都是衝出去，最好大家都造出好成績。」家豪笑說：「年輕人太犀利，叔叔不夠『揪』，最後都被他『爆』了上來。」

兩人均刷新個人最佳時間，衝線後相擁。（盧翊銘攝）

田總：原本防疫指引不准計時

兩人雙雙在疫情下造出突破自己的最佳時間，賽後稱感恩能相隔多個月再嘗比賽滋味，他們稱希望年尾的亞洲越野錦標賽能順利舉行，然而在場的香港業餘田徑總會主席關祺指，在外國選手隔離措施和抗疫安排下，已內部決定取消賽事。

這次測試賽經過月中的延期後終在本周末閉門上演，是體育界繼香港超級足球聯賽後，其中一個復辦的大型賽事。關祺透露，原定月中舉行的賽事最後延期，是因為未能就政策與限聚令的要求達到共識，「本身用訓練形式做，但在政府規條下不能使用熱身場、也不能用全部房間，亦不准計時，結果做不成。我不敢說他（政府）錯，但溝通上令我們混亂了，今次與負責場地的高層再深入溝通，跟足所有政府指引來復賽。」

田總主席關祺希望政府能再放寬政策，還12月的香港錦標賽正常地舉行。（盧翊銘攝）

關祺指，距離明年東京奧運餘下時間不多，盼能為一班港將爭取提升狀態和實力的機會：「希望政府看到我們今次的防疫安排後，能陸續重啟賽事，特別是12月的香港錦標賽，能再放寬政策。」他指測試賽場內連工作人員和傳媒在內，不能超過200人，選手需隔線作賽，現在世界各地都以此模式舉辦賽事。

他又期望香港錦標賽能「回復正常」：「我們希望能正常比賽，請外國運動員來比賽，讓高手與港將同場作賽，但現在看隔離、限聚令情況等較難。香港錦標賽的參賽資格是以排名爭取，因此想回復例如可以跑兩槍、16人作賽，提升競爭氣氛。」