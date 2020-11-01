菁英盃│前曼聯青訓香港地標戰半場被換　最令人難忘竟是這一幕？

曾與英格蘭國腳拉舒福特（Marcus Rashford）做隊友的前曼聯青訓產品查理史葛，今日（11月1日）首度為港超球隊愉園披甲出戰菁英盃分組賽，但結果半場被調離場。 「感覺有點生疏，哈哈......」休戰半年的他希望球迷給予空間，有信心未來可重拾佳態。

查理史葛挾前曼聯青訓之名來港加盟愉園，自然成為球迷焦點。這位中場上月中抵港後首課操練即因濕熱天氣而「爆偈」，明顯未適應本港環境，「快活谷」上場挑戰東方，查理史葛亦先坐後備，當日也未如其他隊友般以提腿跑等動作熱身，僅在助教陸冠邦指導下拉筋。

曼聯青訓產品勢投愉園 曾做地盤靠拉舒福特一番話重生

前曼聯青訓首操即遇兩大衝擊 愉園千萬班費劍指前六

前曼聯青訓查理史葛今日首度穿起愉園球衣出戰。（袁志浩攝）

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查理史葛首戰只踢半場

經過兩周時間，查理史葛終迎來登陸港超後首戰，在今日鬥晉峰的菁英盃分組賽中正選上陣。雖然本港已入秋、天氣轉涼，但查理史葛的體力似乎仍有待改善。

這位司職防中的英籍球員身高1.9米，面對較矮小的晉峰球員理應佔優，然而此子卻跟不上球隊逼搶節奏，場上負責填補空位居多。上半場最令人記得的一幕，莫過於他被茹子楠搶走腳下球，惟查理史葛及後在禁區頂封走對方的遠射，將功補過。

查理史葛（綠衫）身高1.9米，面對晉峰身型較矮細的球員，卻沒有佔得優勢。（袁志浩攝）

查理史葛此役觸球次數不多，他習慣「第一時間」傳送，但主要是「駁腳」。在攻守皆沒有太多貢獻下，愉園主帥鮑家耀在半場時終將查理史葛調離球場，令他的香港「地標戰」只花45分鐘便告終，只能坐在觀眾席為隊友打氣。最終愉園憑盧斯安奴跟小將莫漢睿於尾段的入球，以2：0擊敗晉峰，開季兩戰全勝。

雖然只踢了45分鐘，但查理史葛也令人留下印象，先是被茹子楠偷波，及後又封走了對方的勁射。（袁志浩攝）

查理史葛的曼聯年代：

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「希望循序漸進」

「感覺有點生疏，哈哈......這是一場艱苦的地標戰。」查理史葛這樣評價自己的表現。他透露自己缺席正式比賽近6個月，一時間很難重拾佳態，能夠踢45分鐘已經很滿意。

「我的狀態只得約7成，也知道不會踢足全場；很高興可以讓雙腳再活動，希望循序漸進，下場踢60分鐘、再到90分鐘。」他說。

本港天氣轉涼，入夜後氣溫下降，查理史葛笑言踢夜波有利自己發揮。（袁志浩攝）

這位前「紅魔鬼」又笑言十分贊成在黃昏比賽，「踢下午的話太熱了，呼吸也有困難。初時我為此爭扎了很久，首兩星期都獨自跟教練練習，直至今周才跟大隊訓練，希望可以適應吧。」

鮑家耀則指出查理史葛的技術無庸置疑，「停波傳波有質素」，但體能問題令球隊防線受壓，無可奈何下只能將此子換走，「未來會主力提升他的狀態。」

東方龍獅以 4：1大勝冠忠南區，辛祖（右一）跟梁冠聰（右二）都有進帳。（袁志浩攝

另外，今日頭場由東方龍獅對冠忠南區，東方開賽6分鐘有小將亞歷斯祖輸12碼，南區由史提芬彭利拿操刀射入領先。完半場前辛祖接應左路角球頂成1：1，至換邊後東方憑艾華頓、辛祖跟梁冠聰再下三城，結果以4：1大勝南區。