【游泳】何詩蓓破紀錄停不了　僅兩周再推前100自亞洲紀錄

剛於10月31日度過23歲生日的香港女飛魚何詩蓓（Siobhan），今晨續戰於匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL），繼上輪刷新了2項亞洲紀錄以及3項香港紀錄後，再推前自己保持的100自由泳亞洲紀錄，更成為該項目的史上第6快泳手。

由於新冠肺炎全球肆虐，原先共10站的ISL賽事全數在匈牙利進行，已奪100及200米自由泳兩項東京奧運個人資格的何詩蓓，今屆轉投衛冕隊伍Energy Standard，上站揭幕即刷新了2項亞洲紀錄（100自、200自），以及3項香港紀錄（100自、200自、400自）。

Siobhan早前打破的其他紀錄：

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剛度過生日的何詩蓓把自己的100米自由泳亞洲紀錄再推前。（SwimSwam）

刷新兩周前100米自亞洲紀錄 升上史上第6快

今站同隊隊長兼200自世界紀錄保持者、瑞典女將絲祖唐（Sarah Sjostrom）因背傷避戰，Siobhan為泳隊於4X100米自由泳接力上陣擔起重任，狀態勇銳的她於第一棒游出51.14秒，把自己在兩周前游出的51.38秒100米自由泳亞洲紀錄推前，由史上第9快泳手躍升至第6位。

何詩蓓由第9位升上史上第6快。（SwimSwam）

其後她轉戰400米自由泳，上一站以3分58.58秒打破香港紀錄的她，今晨游出3分58.75秒，雖比上站慢0.17秒，但依然取得今季在該項的第一勝。

何詩蓓相隔兩周，再刷新自己寫下的100米自亞洲紀錄。（SwimSwam）

何詩蓓狀態大勇，是香港東京奧運獎牌希望。（SwimSwam）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：