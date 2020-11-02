【英超】曼聯主場繼續不勝　前隊長堅尼指蘇斯克查遲早被炒

曼聯在奧脫福球場一球不敵阿仙奴，開季主場4場不勝，開季至今6戰得7分，如今只能排在聯賽榜第15位，戰績慘不忍睹。 曼聯戰績差，名宿同樣「睇唔過眼」，現任評述員的曼聯前隊長堅尼再度發炮，怒轟球隊既無鬥志又無領袖，主帥蘇斯克查單靠這班球員的話，帥位是岌岌可危。

今輪英超重頭戲由曼聯大戰阿仙奴，主場出擊的紅魔鬼攻勢乏善可陳，客軍阿仙奴的埋門更加「入肉」，結果因普巴回防時在禁區內踢跌比利連，12碼由隊長奧巴美揚主射中鵠，一箭定江山，相隔14年後再度於奧脫福報捷而回。

阿仙奴1：0挫曼聯 破14年作客奧脫福「魔咒」

曼聯開季4場在奧脫福出戰的聯賽，至今4場未嘗一勝，創下48年來最差的開季主場成績。主帥蘇斯克查賽後指如今閉門作賽，不論主場或作客其實分別不大，「球隊今仗表現不佳，傳送及各方面亦未能符合預期，球隊需要穩定性。現時閉門作賽的情況下，只要留意數據，其實主場或作客的分別不大，我們需要爭取積分。」

曼聯開季4場主場戰績：

蘇斯克查執教曼聯第100場卻吃下悶棍，開季至今的戰績使他的帥位再度陷入危機，紅魔鬼今季狀態反覆，在大敗予熱刺1：6後連贏兩場，更在周中的歐聯5球大破RB萊比錫，正以為有反彈跡象，今仗卻一球不敵阿仙奴。

英超第7輪戰果：

+ 2 + 2 + 2

曼聯前隊長﹑現任評述員的堅尼（Roy Keane）歸咎於曼聯眾將的決心不足，並沒有「搏命」的鬥志，是球隊的主要敗因，「曼聯是主隊，既沒有主場出戰的優勢，又缺乏威脅性，今仗證明球隊缺乏活力﹑鬥志及質素。當慘敗予熱刺後似乎看到轉機，但相信這個反彈還有一段頗長時間。」

+ 2 + 2 + 2

上仗連中三元的拉舒福特，今仗未有建樹，堅尼直言當球賽不似「福仔」預期時，他只是聳一聳肩，該名前曼聯隊長指「福仔」從身體語言表現，根本無心為球隊拚搏，引伸出隊中沒有領袖的問題。堅尼稱：「一名領袖應該在低潮時帶領球隊，需要捲起衣袖領球隊度過難關，這才是真正的曼聯球員本質，但如今曼聯大軍中我不能找到一名領袖型球員。」

外界稱拉舒福特是曼聯未來隊長，但堅尼指他在逆境時未能帶領球隊。（路透社）

堅尼依然力撐舊隊友蘇斯克查的執教表現，事關問題正正出現在球員的身上，「曼聯數周前曾大敗予熱刺，在稍微反彈後固態復萌，但這不是領隊的責任，球員不能等待領隊鼓勵他們，這應該是球員本身擁有的本質。球員們的精神狀態非常一般，就如卡雲尼，他在場邊連熱身也沒有，便落場作戰，當然不能改變戰局。」

堅尼認為蘇斯克查要單靠眾將的話，他的帥位「凍過水」。（路透社）

堅尼直言蘇斯克查是個被動角色，他需要一眾球員幫助下保住帥位，但以眾將的表現，蘇帥將難保其帥位，「作為主帥，你需要信任麾下為你而戰，惟如今曼聯眾將中，沒有人值得蘇斯克查的信任，若果靠他們保住帥位的話，蘇斯克查遲早被解僱。」

"Ole will lose his job working with these players - that's what is going to happen." 😳



Roy Keane gives a brutally honest assessment of #MUFC's current squad after another defeat at Old Trafford.



🚨 This is a 𝙈𝙐𝙎𝙏 watch! 🚨 pic.twitter.com/4pOYe0yUHh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 1, 2020

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：