【英超】阿仙奴1：0挫曼聯　破14年作客奧脫福「魔咒」

英超第7輪重頭戲，曼聯在主場硬撼阿仙奴，紅魔鬼中場普巴下半場禁區內犯規，阿仙奴隊長奧巴美揚射入12碼一箭定江山，作客一球力克曼聯，打破14年在奧脫福的不勝魔咒。

曼聯上周中在歐聯大勝RB萊比錫一役中，後備上陣連中三元的前鋒拉舒福特復任正選，夥拍格連活特攻堅，波基斯費南迪斯與普巴負責中場輸送。剛戰罷歐霸盃的阿仙奴陣容大幅變動，11人中只保留中場艾利尼一人任正選，3名前鋒分別是奧巴美揚、拿卡錫迪及韋利安。

雖然作客奧脫福球場，但阿仙奴甚為主動，逼搶踢法令曼聯陷於苦戰；39分鐘，域陀連迪路夫後場失誤，表現活躍的韋利安禁區外起腳，皮球中楣彈出，加上「槍手」另一中場巴卡約沙卡及後在無人看管下近門頂高，上半場兩隊終無斬獲，總計只有4次射門。

換邊後曼聯搶回不少攻勢，可惜均不太「入肉」，反而在52分鐘拉舒福特回傳失誤，奧巴美揚接應拿卡錫迪橫傳在峨眉月位置射斜更見威脅。69分鐘，韋利安右路斜傳入禁區，中場比利連後上接應被普巴踢跌，曼聯被判罰12碼，奧巴美揚一射中鵠，終在聯賽「開齋」，最終阿仙奴亦以1：0勝出。

普巴下半場回防踢跌比利連失12碼。（路透社）

今次是自2006年9月以來阿仙奴首次在聯賽作客擊敗曼聯，上一次「槍手」在客場擊敗「BIG 6」球隊是2015年1月贏曼城2：0。兵工廠「破咒」後以7戰得12分，暫列聯賽第9位。

阿仙奴隊長奧巴美揚主射12碼建功，取得今季首個聯賽入球。（路透社）

不經不覺，曼聯英超開季至今，在奧脫福錄得1和3負的不勝紀錄，自1972/73球季再度開季在主場4場不勝。紅魔鬼開季6戰2勝1和3負，僅得7分排第15位。

曼聯相隔48年後，再次錄得開季4場主場不勝，主帥蘇斯克查「愁到爆」。（路透社）

英超第7輪戰果：