新行山電視節目？林穎彤曾淑雅登西高山　兩人準備好密集行山訓練

撰文：顏銘輝
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今年初ViuTV的行山節目《美女郊遊遊》大受歡迎，TVB似乎將推出一個新的行山節目。林穎彤及曾淑雅前日在社交網站分享，她們上了港島的西高山，拍攝一個新的節目。林穎彤表示未來一個月會密集地行山，會成為行山達人。
林穎彤（Bella）及曾淑雅（Jumbo）前日到港島行山，她們由山頂廣場出發，經夏力道，之後登上高494米的西高山。之後，兩人原路折返，到夏力道後接克頓道，最後沿山徑落到薄扶林道，全程約5公里。
【林穎彤及曾淑雅行上西高山】
平時行慣山的曾淑雅分享了她在西高山頂打卡的照片，還在社交網站加個「初級行山徑」的標籤。其實林穎彤及曾淑雅並非純粹郊遊，她們是為拍攝新節目而行山，曾淑雅留言：「11月是爬山季節，因為工作，我已準備好狂爬山了。」
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曾淑雅覺得輕鬆，稱這是初級行山路線，但拍檔林穎彤似乎有另一番感受，她在社交網站加了「對腳酸酸的」標籤。她這樣寫：「我要做山系女孩，新節目開始拍攝，相信未來一個月密集式訓練下，我會成為行山達人，亦都會變咗黑人，不過流汗真係好爽。」
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