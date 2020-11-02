【F1】佐治羅素低級失誤炒車退賽　頹爆在場邊欲哭無淚

F1二年生佐治羅素，在意大利伊莫娜站距離「開齋」得分僅差10個圈，竟然在安全車帶領的情況下「自炒」，該名英國年青車手欲哭無淚，頹然坐在場邊草地上。 這個犯錯，不禁令人想起兩年前哥桑在阿塞拜疆的意外，羅素事後發文向車隊及車迷道歉，「過來人」哥桑及咸美頓亦安慰該名「小師弟」。

意大利伊莫娜賽道（Imola）相隔14年再度上演F1分站，平治的咸美頓及保達斯包辦冠﹑亞軍，協助平治車隊完成車隊7連霸的偉業。兩架在前列的紅牛戰車，韋斯達賓及加斯利先後退賽，造就兩架愛快（Alfa Romeo）戰車一同取得分數。

咸美頓奪冠嘗列卡度「砵酒」 平治封王破法拉利紀錄

F1伊莫娜前十名：

+ 4 + 4 + 4

愛快車隊有分落袋，原先威廉士車隊同樣有望「破蛋」，其中佐治羅素（George Russell）一度在有分位置，在第53圈時安全車出動，羅素正在安全車後方，當時他希望暖胎保持輪胎工作溫度，卻突然失控衝出賽道外撞中圍欄，原先排第10位的羅素，距離取得職業生涯第1分只差10個圈，如今因為一個低級犯錯而錯失取分的大好機會。

佐治羅素原本在伊莫娜有機會爭取第1分，惜因為一個失誤錯失大好良機。（Getty Images）

羅素意外「自炒」，該名威廉士車手不禁在車上「擰擰頭」，羅素及後透過無線電表露其無奈，對意外無言而對。羅素離開戰車後，頹然地在草地上，意興闌珊，需要一點時間沉澱一下。羅素親手斷送得分機會下，連續34場F1未能「開齋」取分，而隊友拉迪菲以第11名完賽。

佐治羅素出戰F1以來34場，仍然未有分數落袋。（Getty Images）

羅素意外失控片段：

佐治羅素今年繼續駕駛實力最弱的威廉士戰車，在今季已多次殺入第二節排位賽，證明戰車及羅素本人也比去年進步，今站以第13位起步，卻親手葬送好局，該名前F2世界冠軍賽後直言難辭其咎，「我當時努力地希望保持輪胎的溫度，在安全車下過於進取，當戰車失控後，一切已經為時已晚，及後撞向圍欄。我向車隊道歉，我知道這是一個不可接受的失誤。」

羅素其後在社交網站發文，表示因為自己的一個錯誤，使車隊上下的努力付諸東流，他會謹記今次的犯錯，並在日後不會犯相同的問題。

佐治羅素頹然地坐在草地上，不用言語也感受到他的失落。（Twitter截圖）

被視為「明日之星」的羅素發文後，兩名F1的「大師兄」咸美頓及哥桑先後留言，安慰該名「小師弟」。咸美頓寄語羅素犯錯沒有所謂，緊記要繼續努力，不要被一次失誤拖後腿。

羅素這個安全車下的意外，有點似曾相識的感覺，哥桑在2018年的阿塞拜疆站時，同樣在暖胎時失控撞牆。作為「過來人」，來年將離開哈斯的哥桑分享個人經歷，「朋友，我明白這感受，當然需要時間慢慢忘記，但你的目標更加遠大，繼續努力。」

重溫哥桑2018年阿塞拜疆站的意外片段：

F1最後4站賽程（按圖放大）：