【行山】曾淑雅穿瑜伽衫上鳳凰山　行到臉蛋紅紅引網民關心

近日秋高氣爽，曾淑雅（Jumbo）頻頻出動去行山，繼續之前為拍新節目而上西高山後，她周日就去行香港第二高峰鳳凰山。她表示行鳳凰山是很好的體能訓練，因為上山要行兩小時的樓級。

曾淑雅星期日大清早就去大嶼山行山，在早上9時由伯公坳出發，順走鳳凰徑第3段，登上鳳凰山。鳳凰山高934米，為大嶼山島上最高峰，也是全港第二高的山峰，僅次大帽山。

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【曾淑雅星期日行鳳凰山】

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由伯公坳上鳳凰山已是較輕鬆的路線，雖然路程不短，但斜度較平緩。曾淑雅與朋友行到近上午11時，仍在上山的路上，她表示已經行了2小時上樓級的山路。上到鳳凰山頂，她與朋友續沿鳳凰徑走，行到昂坪落山，到天壇大佛時約下午1時半。這條路線長約5.4公里，她花了4.5小時完成。

曾淑雅在社交網站寫：「今天走了2小時走不完的樓梯，總共走了170層樓，很好的體能訓練。請給時間我休息一下。」曾淑雅這個月要拍新節目，將要不斷行山，所以鄭衍峰留言，叫她保留體力，因為「成個11月有排行」，而行慣山的曾淑雅就回應：「我諗應該頂得住嘅。」

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此外，不少網民留意到，曾淑雅行到臉蛋紅紅，擔心她被曬傷了。還有網民留意曾淑雅行山的裝束，有人表示想不到她有那麼多瑜伽的衫褲，亦有人問她身上的瑜伽衫在什麼地方買。

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