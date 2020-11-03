【足球熱話】沉默不是金　球壇有聲音的句子　打一句畫面自動浮現

近日網絡流行玩「#打一句有聲音的句子challenge🏆」，人人心中都有無數句說話，一看到字自然有把聲音在腦海出現，證明聲音洗腦的威力，無遠弗屆。 這個有趣的效應其實在足球場上早已出現，以下5大經典場面，很多球迷一看到就自然會一把聲音出現，你又記得嗎？

北京電視機！

杜奧巴累積滿肚委屈，完場後忍不住向球證爆發。（Getty Images）

杜奧巴這一個咬牙切齒的畫面，成為歐聯史上其中一個最激動場面。2009年5月6日，巴塞隆拿作客史丹福橋踢歐聯4強，「小白」恩尼斯達在補時階段射破車路士大門逼和對手，憑作客入球淘汰主隊。

不過在這入球出現前，車路士球員三番四次被侵犯球證卻視若無睹，未有獲得12碼，賽後一班「藍戰士」包圍球證理論不果，其中怒氣沖沖的杜奧巴本來正走向球員通道返回更衣室，忽然他瞥見了入口旁有電視攝影機，他即時無視拉着他的隊友和教練希丁克衝向鏡頭前說了一句諧音像「北京電視機！」的英語粗口，杜奧巴最終為此停賽了4場。不過此役球證奧維多時隔9年後也向傳媒坦承自己該仗判決有問題。

杜奧巴三個字，本身也是萬能key！（Getty Images）

話說回來，杜奧巴本人其實就是一個活脫脫的有聲音人士，他的名字本身已是一個萬能key，由「杜奧巴，很想去捕捉他」，到「長腿叔叔杜奧巴～」再到「杜奧巴跟你有段情」，你又懂得唱幾多首？

Respect! Respect! Respect!

摩連奴在曼聯3年，總像是過得不愉快。（Getty Images）

摩連奴向來字字珠璣，金句數也數不完，但能夠完全與聲音結合的一定是這一次。2018年8月28日，摩連奴執教曼聯第三季的第三輪英超，紅魔以0：3不敵熱刺後，賽後記招摩帥「發爛渣」狂噴記者。

他嚴肅地表示：「你知道今天的賽果嗎？這個（豎起三隻手指）。3：0，3：0。你知道這是什麼嗎？3：0，但同時代表三個英超聯賽冠軍。我一個人贏得的英超冠軍比起其他19個領隊加起來更多，我三個，他們兩個人加起來兩個。所以大家要尊重我，尊重，尊重，尊重（So respect man, respect, respect, respect）。」

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入咗！一定入咗！

全世界也看到球進了，只有球證看不到，難怪潘San如此激動。(Getty Images)

2010年南非世界盃16強，英格蘭和德國仇人又見面，完半場前英格蘭中場林柏特一記遠射，皮球飛越德國門將紐亞手頂再中橫楣底彈地，此時皮球明顯已入白界內，但球證和旁證都距離太遠未能察覺，當年又未有鷹眼和門線技術輔助，更沒有VAR協助執法，紐亞狼狽地把彈地後回彈出來的皮球接回，見球證沒有表示當然面懵懵地開球繼續比賽。

不過香港球迷除了記得這球足以詏一世的射門外，更難忘當時負責評述球賽的評述員潘源良一句激動的「入咗！一定入咗！」。潘San之激動多年來成為球迷間佳話，更好笑的是潘San除了即時反應極大，連慢鏡再重播爭議片段時仍然激動得走音，相信除了射門的林柏特最委屈外，世上最大反應的一定是潘San。

神奇！頂級！超卓！

謝拉特這一射，除了為紅軍捧盃，更讓黃興桂成為金句王！

謝拉特這一射，除了為紅軍捧盃，更讓黃興桂成為金句王！

另一句陪伴香港球迷多年的句子，必定是「桂神」黃興桂的「神奇！頂級！超卓！」在2006年英格蘭足總盃決賽，利物浦「神奇隊長」謝拉特在臨完場前一腳40碼遠射扳平3：3，帶領球隊進入加時，最終以12碼擊敗韋斯咸捧盃。

而這一腳亦令「桂神」金句本色發揮至極致，一輪嘴說出了讚頌謝拉特的金句，相信不用多介紹。

X！（可自行填入任何粗口）

艾迪巴約狂奔整個球場慶祝倒戈入波，全球球迷看在眼內也㷫得想爆粗。（Getty Images）

多哥前鋒艾迪巴約經常惹麻煩人所共知，在2009年9月他代表曼城倒戈舊東家阿仙奴，入球後狂奔整個球場向着槍手球迷剷草慶祝一幕，很多球迷，無論是阿仙奴迷或是其他球隊粉絲，心中都只有一句「X！」因為整個舉動實在太挑釁，除了不齒，也只有不齒。

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：