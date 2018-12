【摩連奴離曼聯】「寸王」曼聯金句大全　三句Respect終極死撐

口才辨給的摩連奴,幾乎每次出場也有精警金句。由他2004年上任車路士兵領隊,在首個記者會上自稱「特別的一個」(I am a Special One)開始,到揶揄宿敵雲格是「失敗專家」(Wenger is a specialist in failure),總是語不驚人誓不休。

2016年加盟曼聯後,「金句王」自信作風未改,惟隨球隊戰績下滑,金句漸漸變成鬧記者、鬧球員的毒舌,或自己讚自己的死撐。讓我們回顧一下,他在過去3季的經典酸言酸語。