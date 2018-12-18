【摩連奴離曼聯】「寸王」曼聯金句大全　三句Respect終極死撐

撰文：吳慕兒
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口才辨給的摩連奴，幾乎每次出場也有精警金句。由他2004年上任車路士兵領隊，在首個記者會上自稱「特別的一個」（I am a Special One）開始，到揶揄宿敵雲格是「失敗專家」（Wenger is a specialist in failure），總是語不驚人誓不休。
2016年加盟曼聯後，「金句王」自信作風未改，惟隨球隊戰績下滑，金句漸漸變成鬧記者、鬧球員的毒舌，或自己讚自己的死撐。讓我們回顧一下，他在過去3季的經典酸言酸語。
2016年7月5日
投曼聯後首個記者會 盡展「寸王」本色
（視覺中國）
曼聯領隊其實不是一份理想工作，但人人也想做。不是太多人能得到這機會，我得到了，我知道責任和期望何在。
有些領隊對上一次贏得聯賽錦標已是10年前的事，有些領隊甚至從未贏過，我對上一次贏聯賽冠軍是1年前，不是10年或15年前。如果我也要去證明自己，試想像一下其他領隊吧。
2017年12月27日（第二季）
聯賽2：2和般尼落後曼城12分 怨花不夠錢買球員
摩連奴在曼聯首18個月，花去3億英鎊收購球員，但他認為仍未足夠：
（視覺中國）
這是我們嘗試重建一隊你明知道不是世上其中一支最佳球隊的第二年。（花3億英鎊）並不足夠，大球會買球員的價格跟其他球會不一樣。昔日強大的球會通常會因為過往的佳績在轉會市場被懲罰。
他強調，「曼城用前鋒的價錢來買後衛。」
2018年2月17日
足總盃賽前記者會 爆粗鬧記者
對於普巴的最佳位置問題，摩連奴反問記者，普巴對紐卡素一仗踢什麼位置。
一名記者回答：「中場」。他追問：「那我們用一個6號兩個8號，還是兩個6號一個8號？」全場一片靜默。
摩連奴隨後確認普巴在踢自己偏好的中場左路位置，並發炮攻擊記者：
（視覺中國）
你們領薪水去閱讀和解釋球賽，別說廢話（Don’t say bulls**t）。
2018年8月28日（第三季）
英超第三輪0：3不敵熱刺 賽後發爛渣
（視覺中國）
你知道今天的賽果嗎？這個（豎起三隻手指）。3：0，3：0。你知道這是什麼嗎？3：0，但同時代表三個英超聯賽冠軍。我一個人贏得的英超冠軍比起其他19個領隊加起來更多，我三個，他們兩個人加起來兩個。所以大家要尊敬我，尊敬，尊敬，尊敬（So respect man, respect, respect, respect）。
2018年8月31日
為曼聯戰績辯護 「我仍是偉大領隊！」
我是世上其中一家最偉大球會的領隊，但我同時是全球其中一位最偉大領隊。上個球季我非常成功，你或許不想承認我上季的重大成就。我會分析自己的表現，對我來說我如何看待自己遠較你的想法重要。
（視覺中國）
我重覆，兩季之前我們贏得歐霸盃，度過一個奇妙的球季。每個人也認為，馬體會在歐聯被踢出局後贏得歐霸冠軍非常厲害，我們贏得歐霸盃卻是應該，因為那是我們應有水平。
我們是對上一支贏得歐洲賽錦標的英國球隊。我重覆，我贏過8次聯賽冠軍，我是全球唯一贏過意甲、西甲和英超的領隊，而且有8次那麼多，不是其他細小國家的微不足道錦標。我認為，上季獲得聯賽亞軍是我在足球壇其中一項最偉大成就。
2018年12月16日
串高普的利物浦未贏過冠軍
我曾經鬥過擁有歐洲冠軍頭銜的利物浦──我不確定，那是不是更強的一隊；我只知道，那隊是歐洲冠軍，而現在這一隊什麼都沒贏過。我想，我應該尊重贏過的球隊，另外亦要尊重未贏過的球隊所擁有的理想。
英超第18輪直播賽程。（01美術製圖）