【摩連奴離曼聯】「寸王」曼聯金句大全　三句Respect終極死撐

口才辨給的摩連奴，幾乎每次出場也有精警金句。由他2004年上任車路士兵領隊，在首個記者會上自稱「特別的一個」（I am a Special One）開始，到揶揄宿敵雲格是「失敗專家」（Wenger is a specialist in failure），總是語不驚人誓不休。

2016年加盟曼聯後，「金句王」自信作風未改，惟隨球隊戰績下滑，金句漸漸變成鬧記者、鬧球員的毒舌，或自己讚自己的死撐。讓我們回顧一下，他在過去3季的經典酸言酸語。