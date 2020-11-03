【足球熱話】施治隨時候命披甲把關　自信滿滿實力依然

車路士新門神艾度亞文迪為球隊5場仍然保持不失，算得上解決了門將的問題。現任車路士技術顧問的施治，竟然出現在英超大軍名單中，林柏特雖直言施治是球隊的緊急替補，但該名38歲的老將依然充滿自信，他深信的實力與退休前無異。

車路士由雷恩買入門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）後，只要該名塞內加爾門將為車路士把關的賽事，至今依然力保不失，比起之前錯漏百出的阿列沙巴拿加而言，高下立見。

車路士球員名單竟有退役施治！林柏特對門將不滿溢於言表？

艾度亞文迪加盟後，至今仍未失球，他的來投對球隊防線甚有幫助。（資料圖片／Getty Images）

車路士早前在官方網站公布英超球員名單時，驚現施治（Petr Cech）的名字，林柏特指該名38歲已退休的捷克鋼門入選只是以防萬一，一旦遇到重大問題時，施治仍然最可信賴的人選。

施治退役後，偶然亦會在冰曲場上做回老本行。（資料圖片／Getty Images）

【車路士大軍名單中有4位門將】

身兼兩職的施治，從車路士官方片段中，已看到該名在2019年掛靴的門將重投訓練，身手依然了得，左飛右撲功架猶在，不少車路士球迷認為施治比阿列沙巴拿加及卡巴尼路可靠，一旦文迪有任何「頭暈身㷫」，施治隨時成為副選門將。

施治在2019年夏天代表阿仙奴戰畢歐霸盃決賽後掛靴，已經有超過一年的時間未有披甲上陣，若果在重要關頭披甲，未知該名捷克鋼門能否隨即「交到貨」。

施治在2019年夏天掛靴，退休前仍然是阿仙奴的首選。（資料圖片／Getty Images）

【施治左飛右撲，都無問題】

Petr Cech in training for Chelsea 🔵pic.twitter.com/VIEmBEa1Th — GK Highlights (@GKHighlights) October 25, 2020

外界擔心施治狀態不足，施治本人卻完全「未驚過」，他在接受法國足球節目《Telefoot》訪問時對自己信心十足，他已準備好隨時為車路士披甲，「我是完全準備好，一旦球隊需要我便可以即時上陣。我在經過兩個月的訓練後，狀態相當良好，我認為自己的能力與退休前一樣。」

施治同時表示，經過超過一年的休息後，使他重獲力量，身體亦得以休養，只要車路士需要他，他隨時候命。

掛靴一年多的施治，對自己依然充滿信心，稱重回賽場不是問題。（資料圖片／Getty Images）

【施治近期參與門將訓練】

車路士主帥林柏特指施治雖然是替補，但他對該名舊隊友信心十足，指施治落場並非天方夜譚，「施治已跟操一段時間，他的體能狀態相當不錯，當初他決定掛靴時，他的年紀相對年青，仍有能力繼續出戰。」

「有咩就靠晒你呀」，危急關頭，相信施治將為車路士挺身而出。（資料圖片／Getty Images）

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