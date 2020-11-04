體育熱話｜24年前為電單車退出SMAP　遭封殺多年　森且行終成冠軍

為一個夢想，你願意犧牲什麼？曾紅透半邊天的日本前男子組合SMAP，前成員森且行花費24年，終於實現心願。

SMAP在1991年出道之時成員共有6人，包括中居正廣、木村拓哉、稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾及森且行。到1996年SMAP當紅，森且行卻為了實現一個童年願望——成為電單車手毅然退團，更因而遭尊尼事務所封殺十多年之久。SMAP以5人組合的姿態活躍多年後，終在2016年12月31日正式解散。

離開了鎂光燈的森且行，卻從未停止為夢想奮鬥。

年輕時的六人SMAP組合：（按圖進入）

偶像身份吸引大批支持者 曾言「希望大家不止關注我」

森且行退團後、正式開始接受電單車訓練不久，就在一次訓練中受重傷，令左邊髖關節脫臼及骨折，需要做手術，這傷患也令他較同期運動員遲幾個月才由訓練中心畢業。

曾經的偶像身份令他常在電單車賽場吸引大批女性支持者入場觀賽，但日本體育記者楊順行在一篇題為《不是前SMAP。森且行是電單車選手》的文章透露，他在98年訪問森且行時，對方曾說：「我現在是個電單車選手了，有這麼多女性支持者來看比賽當然很開心，但我希望大家不只關注我，更感受到電單車比賽的魅力。」

昨日，已46歲的森且行出戰日本電單車最高級別賽事——SG日本電單車錦標賽，出戰10圈5100米賽事。

森且行在冠軍戰到第6圈時，把握有車手「炒車」搶佔首位，最後頂住壓力率先衝線，旁述也激動地說：「這是他的夢之日本第一！」勝出比賽後，他除了「日本一」的名銜，亦獲得1700萬日圓獎金（約125萬港元）。

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森且行奪得日本冠軍的過程：（按圖進入）

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前SMAP隊友紛道賀 香取慎吾：再次為他落淚

森且行賽後眼泛淚光，顯得相當感動，他直言：「很高興實踐了（成為日本最佳車手的）承諾……希望與朋友、支持者和一直支持我的父親，分享這份喜悅。」對於首次奪得SG冠軍，他坦言自己為此努力了超20年，「終於贏得了我最想要的錦標——日本冠軍。」

儘管24年前已退團，但森且行與幾位前SMAP成員關係密切，木村拓哉透過尊尼事務所發表感言，道：「各自選了要走的路、各自也抓住了機會。希望你今後繼續有好表現。」香取慎吾更在instagram放上一幀與森且行、稲垣吾郎和草彅剛在賽場內的合照，留下一段感人的文字：「又一次為了森而流淚，第一次是要與他分開的時候，3年前又因為21年來第一次見到他而哭。今次他成為日本第一車手，令我再一次流下開心的淚水。」