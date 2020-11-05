【歐聯】施治嚴選「施」家車　追蹤年半唯獨文迪是不可取替

「有文迪，有Party」，車路士新門神艾度亞文迪面對舊東家雷恩再保不失，連續5場賽事「完封」對手，門將一環不穩問題似乎已解決。 文迪絕對是現任技術總監﹑「大師兄」施治的「施」心推介，該名車路士名宿受訪時表示，過去一年半間留意過的門將，就只有文迪一人看得上眼。

歐聯E組分組賽，車路士主場鬥雷恩，由迪姆華拿12碼梅開二度及譚美阿巴謙建功，以3球輕取對手外，連續5場力保清白之身，同樣值得高興。

今仗倒戈舊東家雷恩同樣保持不失，艾度亞文迪代表車路士把關6仗，仍然維持完封對手的完美紀錄。

車路士3球輕取雷恩 華拿梅開二度 文迪繼續不失

文迪把關媲美大師兄施治 林柏特領軍首度連續3場保不失

艾度亞文迪倒戈鬥雷恩，繼續保持不失。（Getty Images）

周三晚歐聯分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

現任車路士技術及表現顧問的施治，為「車仔」出心出力，即使已掛靴仍落名為大軍名單一員，成為球隊的緊急替補。見車路士門將位置不穩，施治更親自四處為球隊尋找適合人選，如今文迪來投，表現有目共睹，亦全因施治眼光獨到。

施治當年同樣由雷恩轉投車路士，新加盟首8場僅失1球；16年後，「小師弟」文迪跟隨施治的步伐，同樣由雷恩加盟藍軍，不失球紀錄同樣「靚仔」，至今上陣6仗仍然力保不失，有望追上甚至超越施治的紀錄。

如今是車路士管理層一分子的施治，為球隊出分出力。（資料圖片／Getty Images）

文迪連續5場不失：

施治接受英國《BT Sport》訪問時，透露早在3年半前已認識艾度亞文迪這名門將，當施治掛靴後，已開始追蹤文迪的動向。

文迪隨後亦成為施治的「施」心推介，當車路士需要新門將時，文迪的名字即時浮現在施治的腦海中，「當我還未退役時，我已有留意文迪這名球員，他有十分特別的故事。過去一年半間，我曾經追蹤3﹑40名門將，唯獨是文迪一人每年也有進步，當球隊（車路士）需要門將時，文迪就是我的首選，所以我便向林柏特推薦他。」

施治隨時候命披甲把關 自信滿滿實力依然

施治追蹤文迪已久，更是施治的「施」心選擇。（路透社）

剛從今夏轉投車路士，艾度亞文迪仍然對雷恩相當熟悉，林柏特不諱言文迪提供不少有用資訊，「文迪給予我不少有關雷恩的資訊，對我了解對手十分重要。雷恩在文迪的生涯佔據重要的位置，所以他即使如今是車路士球員，他仍然十分敬重舊東家。」

文迪今夏轉投車路士，依然對舊東家雷恩十分熟悉。（路透社）

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