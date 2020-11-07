英超｜安察洛堤讚比克福特堪比保方　犯錯全因思考多靠本能可補過

今輪英超兩場大戰，由曼徹斯特市惡鬥利物浦市，周六（7日）頭場演重頭戲，愛華頓主場迎戰曼聯。說起「拖肥糖」門將位置，當然想起比克福特，該名英格蘭國家隊正選門將上輪未有披甲，主帥安察洛堤表示比克福特沒被「打入冷宮」，並指他將在今仗正選把關。

愛華頓正選門將比克福特（Jordan Pickford）今季失誤頻頻，幸好前線表現出色，足以彌補他的犯錯。比克福特在「默郡打吡」與利物浦的雲迪積克相撞，使該名紅軍鐵衛重傷「長唞」，再度成為外界的焦點。愛華頓上輪鬥紐卡素時，領隊安察洛堤未有派出比克福特，改由新加盟的羅賓奧臣（Robin Olsen）把關，該名英格蘭國家隊門將被放入「雪櫃」的消息不絕於耳。

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比克福特與雲迪積克相撞令對方重創，再度成為外界的話題。（資料圖片／Getty Images）

比克福特在「拖肥糖」正選不再？非也！「肥安」在賽前記者會力撐比克福特，稱他將復任正選鬥曼聯，並大讚此子的撲救能力及心理質素極佳，他可以更信任自己的反應，「比克福特當然會正選上陣，他的心理質素非常好，失誤出現全因他思考過多，他可以本能把關，相信有更好的表現，他單靠個人反應已可交出不少精彩撲救。」

安察洛堤對比克福特投下信心一票，稱將在對曼聯一仗正選把關。（資料圖片／Getty Images）

比克福特今季已犯下不少失誤，安察洛堤則向好的方面思考，直言犯錯令他成長，更將愛將與名將保方相題並論，「每名出色的年輕門將都會犯錯，比克福特就如當年的保方，他們在錯誤中學習才慢慢成為世界級的守門員，我深信他在未來將大有進步。」

安察洛堤直言比克福特就如保方，所有出色門將都曾經有失誤。（資料圖片／Getty Images）

J洛迪古斯勢復出 安察洛堤：佢話自己「弗到漏」

愛華頓中場重心哈美斯洛迪古斯，在「默郡打吡」中觸傷「男人最痛」，上仗因而缺陣，安察洛堤指「占士」有望今仗回歸，「J洛迪古斯稱自己已在最佳狀態，隨時候命披甲上陣，我對他的狀態仍有保留，即使他只得一半狀態，上陣亦不是問題。」

「占士」原來也是曼聯的「險簽」之一，洛迪古斯早前透露在2012年險成紅魔鬼一員，當年領隊費格遜出手羅致「占士」，惜最終交易告吹，錯過轉戰英超的機會。事過境遷，洛迪古斯8年後輾轉間同樣登陸英超舞台。

J洛迪古斯跌Watt有難言之隱 料今周如常披甲鬥紐卡素

J洛迪古斯自稱「Okay我好弗」，有望在今場大戰復出。（資料圖片／Getty Images）

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