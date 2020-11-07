【菁英盃】久違293日的親切感　梁冠聰：香港足球與球迷需要彼此

「哎呀！」「嘩！」現場球迷總愛隨着球賽高低而起哄，部份「肉緊」程度仿如自己落場一樣，他們拍手嗌口號打氣，這股現場感正是透過螢光幕睇波無法比擬的。這一切看似普通，卻因疫情已消失，不知不覺已過了10個月。

對球員來說，場外聲音不論正面或負評，都會令他們增添一份動力。本地頂級足球賽事今日重新開放入場，過往入座率較高的旺角大球場上演菁英盃分組賽，由東方龍獅對愉園。正選出場的東方中場梁冠聰賽前已十分興奮，「已經很久沒有朋友叫我『留飛』，他們說要入場睇我比賽，每個人都好期待。」

本地足球賽事再開放入場 球迷雀躍：有現場感更真實

以往球迷的叫罵聲可能令球員感到失落，然而今日卻是一種久違的親和力。（袁志浩攝）

球員重拾親切感 「聽粗口反而好開心」

以往每場比賽，總有球迷以粗口相向，梁冠聰卻笑指「今日聽到反而好開心，親和力好強」，他直言香港足球需要球迷關注，而球迷也需要香港足球，感激每位用行動證明心意的球迷。

梁冠聽感激每位用行動證明心意的球迷。（袁志浩攝）

【本地波看台終重開】

+ 5 + 5 + 5

東方最終憑辛祖射入12碼，加上中鋒盧卡斯勁射破網，以兩球淨勝愉園，惟入場人數只得850人，比2018/19年度球季港超平均值——936人低。可是梁冠聰認為此役入場數字已比預期好，「始終市民也會擔心，或不清楚新政策，希望人數一步一步增加，過千再到兩千，重拾高位。」

東方由辛祖射入12碼領先，最終以2：0勝果報答球迷。（袁志浩攝）

+ 9 + 9 + 9

夏志明：疫情減低入場意欲

至於頭場的冠忠南區雖有夏志明在混戰中先入一球，但晉峰翼鋒黃偉國於禁區頂射彈地波貼柱入網追成1：1平手完場。雖然該仗只得200多名觀眾入場，但夏志明相信疫情令部份球迷減低入場意欲，「南區有差不多50名球迷入場，大家可能覺得是小數目，但要山長水遠走入元朗，如果是大家的話又願不願意？」

而升超後首度在觀眾面前作賽兼有進帳的黃偉國，賽後難掩興奮，「人數不算太多，但當你射每一球，都有人幫你吶喊，肯定會很振奮。」聽過球員們的內心感受，明天你會入場嗎？

晉峰黃偉國除了射入職業生涯首球，更助球隊取下菁英盃第一分。（袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

港超聯頭兩輪賽程（按圖放大）：