新冠肺炎｜本地足球賽事再開放入場　球迷雀躍：有現場感更真實

香港足球總會轄下的頂級足球賽事今日（7日）在政府首肯下終可重新開放予球迷入場，球迷反應普遍正面，但首戰入場人數仍不足300人。然而即使球場重開，當局對場地小食店卻設不少限制，包括只准販賣飲品，店主只能慨嘆「賺得一蚊得一蚊。」

本地足球賽事今日起重新開放予觀眾入場，首場賽事由晉峰在元朗大球場迎戰冠忠南區，最終只有235名觀眾入場。足總要求入場球迷跟隨各項防疫措施，為方便有關安排，觀眾入口由以往的元朗體育路改至元朗游泳池旁。球迷購買門票前要先量體溫，再填寫健康申報表，經工作人員檢查資料後方可進場；現場部份座位被膠條封上，避免球迷連續霸佔多於4個座位。

本地足球賽事重新開放入場後首戰在元朗大球場舉行，入場市民要遵守防疫措施。（袁志浩攝）

球迷批政府早應開放入場

家住大埔的李先生是港超因疫情爆發停擺以來，首名購票入場的球迷，他認為入場手續簡單、過程尚算順暢。相隔約10個月後終可入場睇波，他感到十分高興「甚麼戲碼也沒所謂，最重要是入場支持。終於不用只對着電腦看比賽，有現場感，真實一點。」他笑言本地賽事入座率不太高，只要做足防疫措施，政府應早點讓觀眾入場，「戲院等早已開放，我也不太擔心因入場而受感染。」

至於同日尾場在交通較便利的旺角大球場舉行，約10名球迷在近一個半小時前已在門外等候入場。有兩年本地波波齡的蕭先生與女友胡小姐，同樣是自1月中後再入場，前者指要支持本地波之餘，也要支持本地文化。近日有網民指本地波即使重開都「冇人睇」，蕭先生有感而發：「這個時勢有人肯搞本地波已經很珍貴，職球員都很有心。大家都說自己愛香港，所以就算你不熱愛足球、對本地波沒興趣，也不用這樣冷言冷語，不落井下石已經足夠。」

經過將近10個月的等待，球迷終於可再次入場、親身觀賞賽事，有球迷坦言「現場感難以取替」。（袁志浩攝）

+ 5 + 5 + 5

小食店限制多多：唯有頂住先

元朗大球場重新開放球迷進場，場地小食店理應受惠，然而開鋪一小時後客人仍只得個位數，店員更一度手持寫上「小食店有飲品賣」的紙皮到入口附近宣傳。。今年初接手小食店的黃先生透露，店舖自疫情爆發後已停業大半年，球場重開後雖有市民跑步，生意卻未見增長，「開工反而蝕車錢。」

他又指在約一周前接獲場地及足總通知，要求今日不能售賣任何食品；若客人購買樽裝飲品，就必須倒在紙杯中飲用。「此舉很不環保，多了手續跟成本，又令人感覺不太衛生，客人寧願買紙包飲品。」據了解，有關當局擔心有球迷「掟樽」，惟入場時卻未見有保安檢查球迷隨身物品，黃先生苦笑道：「好頭痛，但也沒辦法，唯有頂住先。我都要清貨，賺得一蚊得一蚊。」

雖然球場再有觀眾入場，但小食店只准賣飲品，生意冷淡，店員要拎紙牌到入口附近宣傳。（袁志浩攝）

港超聯頭兩輪賽程（按圖放大）：