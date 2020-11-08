【英超】列斯聯漂亮入球又被吹走　班福特：VAR毀滅足球

英超水晶宮對列斯聯一戰，原應是雙方開放對攻精彩之戰，VAR一次決定，令這場五五波傾向一方，亦成為重大爭議。 入球被吹走的列斯聯射手班福特（Patrick Bamford）更宣稱「VAR毀滅足球」，認為這是足球歷來最差劣決定。

水晶宮與列斯聯甫開賽已經快打快對攻，12分鐘水晶宮中堅史葛丹恩（Scott DANN）力壓兩名列斯聯守衛，接應角球為主隊頂成1：0。

僅5分鐘後，列斯聯前鋒班福特走位入楔後快門將一步起腳，全世界也認為比數改寫成1：1，不料此時今場由甸恩（Mike Dean）出任的視像助理裁判（VAR）介入，指出福班特越位在先，令人摸不着頭腦。

列斯聯射手班福特（Patrick Bamford）被指越位定格。

【重溫班福特被指越位入球】

Bamford given offside and nearly all of the @SkySports panel are saying it’s onside 👀 pic.twitter.com/6b9Zjg6b5f — Spank The Bookies (@SpankTheBookies) November 7, 2020

之後直播畫面顯示一張定格圖，當時福班特正伸手向前向隊友指示傳球路線，由於今季英超改例，前臂以上位置不算手球，因此越位紅線拉到他的前臂，剛好以一線之差超過鏡頭左方的水晶宮守將尼達利基尼（Nathaniel Clyne），入球因此被判越位在先而不成立。

22分鐘水晶宮一次罰球機會，新加盟的伊比爾治伊斯（Eberechi EZE）主射，皮球漂亮越過人牆破網，攻入在新球隊首個入球並拉開比數至2：0。

【黑仔前鋒班福特】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

5分鐘後，班福特再次走位入楔，心口一控隨即抽射入網，終於取得入球。列斯聯雖然追近成2：1，但早已因VAR被「打窒度氣」，攻勢不及開賽初段暢順，希達哥斯達（Helder COSTA）完半場前的烏龍球令比賽「進入雪櫃」，至70分鐘韋費特沙夏（Wilfried ZAHA）送佐敦阿休（Jordan AYEW）一程，後者不負所托射成4：1埋齋。

班福特賽後十分生氣，直言：「我不明白那條球例」，又指出，「你不能用手臂入球，那並不合理。今天發生在我身上，但我已在不少場合見過。」他宣稱，「大家也希望看到入球，這實在是毀滅足球。這樣判不入真是愚蠢，就算是球證也不明白吧。當球員和球證也不明白，那還合理嗎？」

【英超】水晶宮4：1挫列斯聯 班福特膊頭越位再惹爭議

手球新演繹，令班福特成為受害者。

班福特為何越位？

直播室內一眾名宿也對今次VAR判決不能理解，沙維治（Robbie Savage）說：「他的身體沒有越位，用手指着想要球的方向。然後那條線畫向他的手臂，那不是手球，而是指他手袖位越位。」他諷刺地稱，「那真是頗為神奇，是我見過最難以置信的畫面之一，嘩。」

前英格蘭射手連尼加（Gary Lineker）亦對班福特深表同情，「很多人們希望抗議的決定也不是正確的，今個星期會否不一樣？那真是相當殘忍。」

前英超球證禾頓（Peter Walton）稱，技術而言VAR決定正確，「手球球例包含身體T恤位置，任何可以入球的位置也會構成越位，班福特不幸地在新演繹的手球條例中被捕捉到。」

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：