【行山】天涯何處無芒草　何必逼去大東山

天涯何處無芒草，何必逼去大東山！遍野盡是金黃色，為何擠在上山路？ 近幾個星期，每逢周末假期，大東山上人山人海，遊人走進芒草叢中打卡拍照。其實，大東山芒草並非只在上山路上，遊人不妨行前一點，避免阻塞通道。再者，芒草並非大東山獨有，大家分散到不同山頭賞芒草的話，不論對遊人，還是郊野，也是較理想。

每逢秋季，大東山芒草盛放，遊人爭相登上，觀賞芒草。近年，大東山賞芒草成為熱潮，尤其疫情下市民難以出國旅遊，紛紛親近香港郊野。翻查「Google Trends」近5年的搜尋趨勢，網民今年秋天搜尋「大東山」、「大東山 芒草」及「芒草」的熱度都比前幾年高。

近期搜尋「大東山」及「芒草」的相關字眼創近5年新高。（網上截圖）

前往大東山最簡單及方便的方法是，由東涌搭巴士至伯公坳，之後沿鳳凰徑登山。每逢周末及假期，東涌巴士總站已經「打蛇餅」；到伯公坳落車後，上山路窄，又要再排隊，緩緩上山；上到約700米高的山腰位置時，芒草漸多，又要排隊打卡，到接近山頂的景點跳板石，更加是大排長龍。結果，上大東山行山變成一項不斷排隊的活動。

【近期周末假日，大東山例必人山人海】

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當所有人湧到同一個地方，還使用同一條路上山時，對東涌到伯公坳的交通以及由伯公坳上大東山的山徑造成很大壓力。同時，對於上山的遊人而言，由搭車到行山都是人流擠擁，像旺角一樣，也不是理想的郊遊體驗。相信喜歡行山的朋友也希望感受大自然的寧靜，不想行山也像搭地鐵那樣多人。

【「愛回家Bonnie」林凱恩趁閒日去行大東山】

林凱恩趁閒日上大東山賞芒草 約好姐妹郭嘉文行足6個鐘

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由伯公坳上山是最簡單，約行1.5公里，攀升400米左右，就到芒草盛開的大東山山腰位置；其次的是由南山起步，約行2.5公里，攀升500米左右，就到雙東坳，可以觀賞二東山的芒草。兩段路皆是鳳凰徑，路況接近，如果較早上山及體能較好的朋友，不妨考慮搭船到梅窩出發，轉乘巴士到南山起步，避開東涌及伯公坳的人潮。

【大東山賞芒草懶人包】須注意難度 附路線、裝備、交通、攝影攻略

大東山芒草景色享負盛名，因為山上芒草確實多，覆蓋範圍甚廣，由山頂一帶落到東邊的山坡，再到爛頭營，過到二東山，以至雙東坳。與其人人在伯公坳登山路上的芒草叢排隊打卡，不如行前一點，分散到爛頭營及二東山一帶才拍照。

大東山爛頭營一帶芒草遍野。（顏銘輝攝）

其實，芒草並非什麼罕見植物，在香港各個山頭遍野皆是，選擇甚多，例如鳳凰山、大帽山、飛鵝山、東洋山、八仙嶺、釣魚翁、老虎頭……其實花點精神留意，幾乎每個香港山頭都找到一簇簇的芒草，只要花點心思，也能影出漂亮的照片。

與其人人逼到大東山看芒草，不如考慮分散開到各個山頭去。分散人流的話，大家會行得舒服一點，不用排隊上落山，拍照時亦較易影到背景沒有其他人的照片，而且減輕對大東山的壓力。

不用上大東山，其實只要肯留意，隨便一條山路旁，都會見到芒草的蹤跡。（顏銘輝攝）

首先推介的是大帽山，上落的山路以大帽山道馬路為主，路面又較寬闊，可以承受較密集的人流，而且行馬路較簡單及舒服，更適合普通郊遊。就算要摸黑落山，行馬路也比行山路安全。

天涯何處無芒草！（資料圖片）

另一個選擇是東洋山，上東洋山最簡單的方法是行飛鵝山道上行，之後到大老坳接衛奕信徑登頂；除登頂的小段路外，大部分都是馬路來的，比起大東山全條天然山徑，更能承受密集人流。其實沿飛鵝山道行，在近大老山的位置，都有一些芒草叢。如果純粹為看芒草的話，真的不用一窩蜂到大東山去。

在飛鵝山道旁的山丘，已經是滿山芒草。（顏銘輝攝）

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東洋山其實已經不是秘境，都有很多人專程去賞芒草。（資料圖片）

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不過，無論在什麼地方看芒草，行山人士首要注意安全，量力而為，出發前了解清楚路線，結伴而行，請勿為打卡而令自己置身險境；沒有夜行準備的朋友，盡量在下午5時前下山。其次，請大家郊遊時愛惜環境，帶走自己的垃圾，不要採摘芒草，盡量使用現有路徑，避免自行開路入芒草叢中。最後，請勿在山上生火或吸煙，小小火種足以燎原。

請大家愛護芒草，不要採摘。（顏銘輝攝）

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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