大東山行山路線｜黃龍坑郊遊徑短距離攀升極高　東涌景致一覽無遺

連接東涌至二東山的黃龍坑郊遊徑，雖然全程不過是2.3公里，但攀升的高度卻近六百米，路段是如何陡峭，不言而喻。惟沿途的景色優美，植物的種類多變，是窺探大嶼山自然資源的不二之選。

黃龍坑郊遊徑連綿的泥級和石級像是數之不盡，想旅途輕鬆一點，可自南山或伯公坳出發，經鳳凰徑第二段，約一個多小時便可抵入口。先行經茂密的林帶，繼續往下至中段較開揚的地點，可以看見黃龍坑中的瀑布澗道。在觀景處，東涌的景致一覽無遺，更遠的赤鱲角香港國際機場亦盡在眼底。 到達黃龍坑道，可沿路回到東涌。

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只計黃龍坑郊遊徑長度：2.3公里 需時：2小時（不包括由伯公坳或南山的上山時間）

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導賞點：

1. 原生植物：黃龍坑郊遊徑有部份路段位於茂密的林帶，這些峽谷中的茂林，大部份都是大嶼山的原生植物，品種豐富而特別，當中更不乏一些瀕危及珍稀的植物，如蘭花及一些在香港首次發現的植物，遊人可邊行山，邊欣賞這些大自然的寶物。

2. 爛頭營：在二東山及大東山的山坡上，不難發現一座又一座的石屋，這建築群被稱為爛頭營。這些石屋的興建，主要是為了早年在港工作居住的英國人，讓他們能在炎夏到高地較清涼的地方度假，大部分的石屋曾由教會的傳教士管理，但現時則分別由不同人士負責。有少部份的私人爛頭營，是會向外租借，為在大東山觀日的人士提供不少的方便。

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設施：資訊牌、標距柱。

交通資料 起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、4號（於梅窩碼頭上車）或3M號（於東涌市中心或梅窩碼頭上車），在南山營地站下車；或乘搭3M號、11號或23號（於東涌市中心上車），於伯公坳站下車。下車後沿鳳凰徑第二段行約一小時至起步點。 終點：沿黃龍坑道步出東涌道，乘搭新大嶼山巴士3M號（至東涌市中心或梅窩碼頭）、11號、23號或34號（至東涌市中心），或直接步行回東涌市中心。

黃龍坑郊遊徑（野外動向網頁截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：黃龍坑郊遊徑】

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