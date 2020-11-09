【FIFA 21】門將打前鋒可行？　玩家FUT用施治狂轟500球

Reddit用家u/dsrii於FIFA論壇上上載了一條2分35秒的片段，引來不少迴響。他用捷克一代門將施治（Petr Cech）擔任前鋒，與其他玩家對戰近350場轟入502球，網民看到短片後都大呼「我睇咗乜＿嘢？」

曾效力車路士、阿仙奴的一代門將施治，把關技術毋庸置疑，但腳法卻不是這名捷克名宿的見稱之處。不過，dsrii用施治於FUT轟入500球，而且更是用最基本的Icon卡，能力值為86。

施治為車路士、阿仙奴把關，技術超卓，但腳法從不起眼。（Getty Images）

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如果只是鬥電腦，那麼用施治入500球可能會變得沒有那麼稀奇，但Division Rivals、Weekend League及FIFA Ultimate Team（FUT）都是與其他玩家對真，故PVP用守門員入500球，確實非同小可。

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dsrii上載施治的作賽數據，可見他已入了502球。（網上圖片）

dsrii的施治只用了349場就轟入502球，現實中兩大球王，巴塞隆拿的美斯及祖雲達斯的C朗拿度，分別花了632場、749場比賽，才到達500球的里程碑，dsrii定必盡量把球交給施治，才可於這麼短的時間達成這個壯舉。

施治用蠍子腳入波，有reddit用家認為對手應該del game。（網上圖片）

為了紀念施治「成為」500球俱樂部成員，dsrii特地剪輯了入球精華，與其他網友分享，不少reddit用家都為之震驚。

施治500球精華：點擊睇片

「乜_嘢呀？別說用死一個球員或守門員，我在Rivals仍未入到500球。」其中一名網民說，另一名用家回應說：「而這傢伙在享受遊戲，相反我們卻在發脾氣掟爛手掣。」又有人認為如果被施治用蠍子腳入波，「你應該要Del game。」

施治的慶祝動作亦十分生鬼。（網上圖片）

亦有玩家不明白自己陣中把握達90或以上的前鋒，仍是不能取得入球，為何dsrii就可以，後者回應：「（施治入波）有不少因素組成，較廢的守門員、他走到好位，不停射波及好運等等。最難的是要他走到個不錯的位置。」

事實上，dsrii可謂瘋狂玩家，除了施治入500球外，更曾用過耶辛、般尼的尼克普比合作攻堅，亦取得大量入球，引來不少討論。

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