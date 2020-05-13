【FM2020】瘋狂過摩連奴　澳洲玩家妙想天開　怪陣闖英乙

《Football Manager》設有編輯器，讓玩家可以自行改動遊戲數據庫。 一名澳洲玩家Andy Tin忽發奇想，決定用一個古怪但是星光熠熠的陣容，挑戰英乙足球，最終結果亦是令人哭笑不得。

Andy是一名分析員，想試玩英乙，又認為「門將的體能可以彌補球技上的差距」，決定用一個「門將11人」陣容挑戰英乙。不過，未開Game就有一個問題，用哪一隊好呢？

這名澳洲玩家決定打開網上地圖，於英國境內隨意地打上「Keepers」（守門員）的關鍵字，找到一間叫「Just Keepers」的商店，並找到了最近的英乙球隊，離店舖47分鐘車程的諾咸頓。

利用編輯器，Andy將球隊原本陣容清走，換上一堆世界級門神，又注入大量資金，足以支付球員薪酬。

這支球隊的球員可厲害了，紐亞、艾達臣、達史特根、艾利臣比加、迪基亞等，又有另外35名門將作後備，萬事俱備，準備好嘗試征服英乙了！

諾咸頓開季成績極差。（網上圖片）

Andy Tin的陣容，雖然全是門將，但擺8位上見到實在有心思。（網上圖片）

Andy明言：「這在現實世界當然沒可能發生，但這（FM 2020）是唯一一個可以一試的地方。」

大家可能會想：「門將出任Outfield球員應該不可能會贏到波吧。」出奇的是，這支新生諾咸頓於季前賽首3戰都贏波。當然，這些對手都是一些低組別球隊，與英冠的富咸進行季前賽就以3球將Andy的門神陣送回現實，此後的3場熱身賽，諾咸頓僅得一和，以3勝1和3負迎接英乙開季。

紐亞於Andy Tin Version諾咸頓司職防中，不用再怕跑出來會失位。（資料圖片）

門神奇陣連戰連敗

開季首仗對華素爾，Andy形容揭幕戰「好極地差勁」，法比安斯基天性使然的在禁區犯手球輸12碼，諾咸頓首戰輸0：2。連同揭幕戰，Andy的諾咸頓首6戰聯賽2和4負，對史雲頓一仗更慘吞7蛋。

這名狂人領隊指出球隊成績不理想的原因：「中場的問題十分明顯，需要的不是傳球技巧，接應的亦需要球技，前場的球員根本控不到球。」雖然表現差，但可看到Andy擺位有用心，腳法不錯的門將都安排到中場。

惟這樣不足以令到「門神變球王」，Andy指出艾達臣需要能交出頗出色的直線，但其他中場如紐亞上前助攻能力差，使得埋門機會甚少，「已見到根本冇得救」。

諾咸頓門神陣正選陣容：

+ 7 + 6 + 5

極速炒魷不灰心

雖然在英格蘭聯賽錦標賽，以3：1擊敗修咸頓U23（不知應否為此高興），但球隊回到英乙又變回老樣子。最終，先被紐波特郡大炒1：7，再輸史堤芬納治0：3後，諾咸頓領隊Andy Tin於9輪比賽過後就收到「大信封」。

Andy總結時說：「我們在前場舉步維艱，又控制不了中場，後防經常都是手忙腳亂，到處都是破綻。」雖然被炒，但Andy表明：「這不是輸贏的問題，我只是有個想法，並決定實行這個想法，從中我亦學到了一些新的東西。」

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