足球轉會｜艾歷臣投國際米蘭近一年「得個桔」　熱刺無意接收舊將

貨物出門，恕不退換，是常識吧，更何況件貨物已出門近一年！ 為追逐錦標，毅然離開熱刺轉投國際米蘭的中場基斯甸艾歷臣，在意甲打滾將近一年，錦標仍未到手，正選亦「無佢份」。不受主帥干地重用下，國米有意送艾歷臣返回舊東家，熱刺方面則耍手擰頭，無意再度接收該名丹麥中場。

艾歷臣（Christian Eriksen）效力熱刺的7季間，一直與錦標擦身而過，故此毅然離開熱刺，加盟國際米蘭尋求新挑戰，順道爭逐錦標。轉投國米將近一年，意甲及歐霸盃同樣屈居亞軍，繼續與錦標無緣。

艾歷臣在干地麾下不算是必然正選，今季仍然未能貢獻入球及助攻，感覺依然與球隊格格不入。該名丹麥中場早前接受球迷問題時，有球迷直接問他：「點解干地成日都唔用你嘅？」，艾歷臣只好尷尬地回應：「有咩問干地，我都決定唔到。」

艾歷臣效力國米未獲干地信任 球迷問到痛處只好無奈應答

為錦標﹑為挑戰加盟國際米蘭，加盟近一年依然「得個桔」。（資料圖片／Getty Images）

艾歷臣出走一年，依然「得個桔」，獎盃未有，連正選位置亦未有，成為隊中可有可無的一員。反觀艾歷臣的舊東家，熱刺在摩連奴的帶領下有聲有色，暫居英超次席，看來有力爭逐錦標，不知道艾歷臣有何感受。

當日熱刺積極留人，希望說服艾歷臣留隊，艾歷臣去意已決離隊。國米不受重用，回歸熱刺是出路嗎？意媒透露國際米蘭有意「退貨」，熱刺方面卻無意回收艾歷臣，並指熱刺主帥利維對艾歷臣離隊的態度甚為不滿，故此直接「閂閘」排除他回歸的可能性。

熱刺當初挽留他留隊，如今事過境遷，意媒熱刺無意接收該名舊將。（資料圖片／Getty Images）

當初艾歷臣為熱刺陣中提供一定的創造力，如今熱刺不乏具創造力的球員，盧施素及尼當比利等人愈夾愈熟，即使艾歷臣回歸亦未必確保他的正選位置，加上摩連奴認為艾歷臣的鬥心不足，未必可以為熱刺帶來改變。

當初艾歷臣說過：「加盟國米是正確決定」，如今這個決定仍是正確嗎？

艾歷臣不受干地重用，當初加盟的決定仍然正確嗎？（資料圖片／Getty Images）

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