【歐國外】冰島完場前慘遭匈牙利奇情逆轉　斯洛伐克加時致勝晉級

4年前的歐洲國家盃，冰島展開一場「神奇之旅」，首度在大賽亮相即殺入淘汰賽，更爆冷擊敗英格蘭闖入8強，縱使不敵法國出局，卻令廣大球迷對冰島足球留下深刻印象。 4年過去，冰島在歐國盃附加賽決賽鬥匈牙利，戰至最後關頭卻被對手4分鐘內連入兩球反勝，歐國盃入場券由有變無，當年的神奇球隊不再神奇。

2016年歐洲國家盃，絕對是冰島國家隊的成名之作，首度在大賽亮相的北歐小國，以團隊足球令不少球迷津津樂道。冰島在歐國盃「響朵」後，曾經出戰世界盃，在勁旅阿根廷身上拿下1分，縱然出局，口碑仍在。

其他歐國外戰情：

國家英雄彭迪夫一箭定江山 北馬其頓首躋大賽舞台

蘇格蘭一搔23年之癢 英冠龍門勇救12碼出線決賽周

冰島在4年前的歐國盃一口氣殺入8強，贏盡球迷的口碑。（資料圖片／Getty Images）

冰島與匈牙利曾在上屆歐國盃交手，當時打成1：1未分高下，如今兩軍在歐國盃附加賽A線決賽再度碰頭，爭奪歐國盃入場券，正選陣容10人是上屆的大軍一員，經驗豐富。

作客的冰島是先開紀錄的一方，效力愛華頓的施古臣處理罰球直射，為匈牙利把守最後一關的古拉施斯（Péter Gulácsi）卻出現一次低級失誤，欲接實皮球時「牛油手」入網，當他希望補救時已經太遲，皮球已過白界線，冰島11分鐘領先1：0。

匈牙利門將古拉施斯接波失誤，讓冰島先取領先。（路透社）

歐國盃附加賽決賽戰果：

匈牙利在下半場繼續施壓，攻勢愈多愈「近磅」，終於在完場前有回報，冰島後防在禁區內變成「波子機」，守衛未能解圍，皮球並落在尼高（Loïc Nego）的腳下，近門一射建功，在88分鐘終追成平手。

冰島完場前亦有再取領先的大好機會，可惜射空門遭匈牙利球員擋出。匈牙利護空門後接連策動反擊，效力薩爾斯堡紅牛的蘇保斯禮（Dominik Szoboszlai ）在4分鐘後遠射得手，成功以2：1絕殺冰島取得入場券。

匈牙利的蘇保斯禮憑一球反擊絕殺冰島，助球隊勇奪歐國盃入場券。（美聯社）

冰島4年後神奇不再，遭絕殺後狀甚失望。（路透社）

另外，B線決賽北愛爾蘭主場對斯洛伐克，北愛完場前憑對方守衛史堅尼亞（Milan Skriniar）「擺烏龍」追平，賽事需要進入加時分勝負，斯洛伐克在加時下半場由杜里斯（Michal Duris）攻入致勝一球，最終以2：1力克北愛爾蘭，將與西班牙﹑瑞典及波蘭一同列入E組。