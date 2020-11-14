【桌球】奧蘇利雲認麻煩非有教無類　或執教鞭傳承神級技術

即將在下月踏入45歲的桌球名將奧蘇利雲，年齡似乎對「火箭」沒有影響，今年第6度贏得世界冠軍，寶刀未老。 縱然如此，人總有退役的一天，奧蘇利雲不排除未來執起教鞭，培育新一代，惟有一種人「火箭」亦耍手擰頭。

下月5日是奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）的45歲生日，「火箭」的戰力依然，今年第6度稱霸世界桌球錦標賽，與歷來奪冠最多的亨特利（Stephen Hendry）只差一冠，證明自己實力猶在。

話雖如此，即使「火箭」球技有多超卓，他仍敵不過歲月的洗禮，總有一天會退役。「火箭」曾明言將不會成為教練，原因是工時很長，「教練可以全日教波，我諗起都頭痛」。

奧蘇利雲大勝第6度封王 追平亨特利只差一冠

奧蘇利雲今年第6度贏得世界桌球錦標賽。（資料圖片）

在網上與球迷的活動時，一改口風，直言有可能執起教鞭，為桌球壇培訓新血，「有朝一日當我退役後，我一定會掛念桌球，將我的技術傳承下去也不錯。」

教波與落場打波是兩碼子的事，奧蘇利雲對學生的資質甚有要求，並指明並不會指導一類人，「一個球員的資質好重要，我不會與蠢人共事，與他們合作真是『搞唔掂』！」

奧蘇利雲教波有要求，如果學生資質太差便「不了」。（資料圖片）

即使奧蘇利雲實力有多超卓，亦需要教練幫他一把，同為6屆世界冠軍的名宿里爾頓（Ray Reardon）正是「火箭」的前教練，奧蘇承認對他的生涯甚有幫助，「當我滿肚苦水及怨言時，他（里爾頓）會將一切變得正面，並要求我專注在該專注的事情上。」

由球手轉做教練，不能再獨行獨斷，需要以運動員為大前題，奧蘇稱掩蓋本性才是最大問題，「坐在場邊鼓勵球手有一定的難度，你必須給予他們一些正能量，我不能做到盲目地鼓勵他們，當你落後時你並不希望聽到一些晦氣說話，但這就是我。」

奧蘇利雲自稱10歲開始揚威球場 恥笑悶蛋球手無人睇

奧蘇利雲下月將滿45歲，但他在桌球場上依然寶刀未老。（資料圖片）

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