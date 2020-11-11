【桌球】奧蘇利雲自稱10歲開始揚威球場　恥笑悶蛋球手無人睇

桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）今年8月在世界桌球錦標賽輕鬆第六度封王，早前在冠中冠桌球賽（Champion of Champions）被對手指為欺凌者的「火箭」，近日舉行簽名會期間再次展示牙擦本色，吹噓自己10歲起已是桌球室風雲人物，還點名揶揄柏萊（John Parrott）和杜靴迪（Ken Doherty）無人理會。

年屆44歲的奧蘇利雲，日前在冠中冠桌球賽8強離奇地比賽期間跟對手麥克艾倫（Mark Allen）嗌大交，艾倫終以6：3贏波入4強，賽後他力數奧蘇利雲是個欺凌者，「Ronnie嘗試嚇怕對手，但我絕不低頭。」事後「火箭」備受外界批評，他以短訊向艾倫道歉收場。

出事不出數天，他出席簽名會「想當年」時，再次開口得罪人。他宣稱，「當我10歲時，開始到桌球會打球，每次都會吸引人們注意，他們都在說：『那個在燈罩下面擊球的孩子是誰？』」

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奧蘇利雲再次出口得罪行家。（Getty Images）

再次開口得罪行家

「由我10歲、11歲開始，甚至是少年組比賽，每個人都渴望看我比賽。」他憶述，「我記得跟希堅斯（John Higgins）的比賽，那年我們只有14歲，當時至少有300人擠入Prestatyn桌球室這間房內 。」

火箭揶揄，「柏萊跟杜靴迪或什麼人比賽，一定不會有那麼多人看。」再次禍從口出，得罪兩大對手。

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被火箭毒舌刺傷的兩大對手：

奧蘇利雲神級控制逐格睇：

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沒有觀眾 贏波更輕鬆

他自言，早已習慣受到眾人注目，不過他對疫情之下改為閉門作賽或只供少部分觀眾入場大表歡迎，「沒有觀眾是件好事。現在我終於知道沒有人注視的感覺是如何，比賽變得相當輕易。」

「只要我們仍在克魯斯堡，便已夠好，我不介意無觀眾。」他坦言，習慣在全場滿座的「桌壇聖殿」克魯斯堡劇院（Crucible Theatre）作賽，決賽時只有疏疏落落的觀眾有點奇怪，惟他重申，總之是克魯斯堡就好。