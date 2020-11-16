【港超聯】飛馬劍指三甲　羅傑承：球市止跌回升先會繼續搞波

港超聯球隊天水圍飛馬今日（16日）舉辦發布會，會長羅傑承大談新季組軍方向跟目標，又指希望可藉此推動球市。

今季銳意革新的天水圍飛馬今日中午在元朗一間酒樓舉行新球季發布會，介紹全新的教練團跟球員陣容，剛在內地完成教練牌照課程後返港的主帥郭嘉諾因在家隔離未克出席，但仍透過事先拍攝的短片亮相。

飛馬上周六在菁英盃分組賽中已率先向球迷送上驚喜，4名新巴西外援悉數上陣，結果亦輕取標準流浪。會長羅傑承認為球隊表現「一場比一場好」，將以冠軍為目標，但預計球隊能以前三完成球季，「最大勁敵是傑志。」

飛馬無預警新援大曬冷 前巴甲兵聯手炮製4球挫流浪

羅傑承指今季組軍方針有變，外援會以實力為主，名氣非最重要。（袁志浩攝）

飛馬4名新巴西外援在發布會正式亮相，左起古安奴、班拿度、達斯華及山度士。（袁志浩攝）

引援方針「實而不華」 或再簽新兵

被問到今季班費，羅傑承未有透露金額，但指這次「搞法」會跟南華時期有別，「之前搵畢特基士文，有許多人誤會我會再找國腳級外援，但我認為有實力、夠踢的話，沒有名氣也沒所謂。」他又指出，球隊本有意再羅致一名澳洲籍「超級外援」，惟仍有待對方處理合約問題，「這名澳職前四球隊的正選球員很有興趣來港，我們會給予他時間去跟球會解約，若月尾沒進一步消息，教練團仍有其他人選，相信12月會對外公布。」

退役後擔任飛馬董事的陳肇麒舞獅亮相，新季效力港甲組東區的他笑言「周日餐廳放假，有機會在球場見到我。」（袁志浩攝）

飛馬4名新援皆不諳英語，需由法比奧做翻譯。曾在巴甲上陣逾百場、首戰正選兼有波入的前鋒山度士表示，自己狀態正逐步上升，「我們沒有太多時間做季前準備，但一直推動自己進步，因為知道聯賽對球隊很重要。」至於上仗交出助攻的達斯華，就指不宜太早評論本地聯賽水平，「隊友們的技術都不錯，一起練習很快便融入球隊，很享受在這裏展開生涯新一頁。」

飛馬安排「陳七」將7號球衣「交棒」予新主人孫銘謙，後者坦言擔心未能達到球會期望，「職業球員要學懂面對壓力。」（袁志浩攝）

推全民足球計劃 望球市止跌回升

過去接受傳媒訪問，羅傑承曾直言今季是自己「最後一啖氣」，現卻推出「全民足球」的長遠計劃，在地區向介乎7至70歲的居民舉辦足球興趣班及比賽。他笑指「這是兩件事」，後者屬業餘性質，即使自己不再投資職業足球，仍會繼續推行。他道：「現時經濟這麼慘淡，有錢也要儲起來。今季可能是最後一年，第一要有成績，第二是吸引多點球迷入場，至少球市不再下跌、或有微升才會繼續搞波。」

飛馬以3名「球迷大使」推廣球迷會，元朗、屯門、天水圍、北區居民可以280元入會，並獲7場飛馬主場聯賽門票、限定版T-shirt、帽、毛巾。會員更可在指定餐廳享有折扣。（袁志浩攝）

【飛馬新援曬冷 菁英盃4：2挫流浪】（按圖放大）