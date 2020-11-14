【菁英盃】飛馬無預警新援大曬冷　前巴甲兵聯手炮製4球挫流浪

由南華前班主羅傑承擔任會長的天水圍飛馬，總愛給球迷驚喜。 這支今季以全新面貌示人的球隊，尚未正式公布4名巴西新援的名字及詳細資料，甚至下周一才舉辦新季記者會。球隊卻在今午（14日）菁英盃中「曬冷」，眾將表現也令人喜出望外。

飛馬4名新援的名字昨日已在足總的球員註冊名單上曝光，惟球會近日一直強調菁英盃只屬季前熱身賽，志在試陣及培育年青球員，過去4場分組賽僅派出前元朗守將基斯一名外援。

外界預料新援會待下周六聯賽開鑼才上陣，然而飛馬今日在比賽沒有現場直播之下，殺球迷一個措手不及。曾效力日職聯球隊甲府風林的中鋒山度士、以及28歲巴西中堅古安奴正選亮相。

尼馬前隊友投飛馬 新兵巴甲上陣逾百場 或再簽超援

飛馬新巴西中堅古安奴開波7分鐘即攻入加盟首球，6分鐘後更梅開二度。（袁志浩攝）

兩新援正選登場 半場炮製3入球

身高1.83米的山度士身型雖略胖，面對流浪守將依然佔優，有他作為飛馬前場支點，成功「解放」快翼孫銘謙，後者多次個人突破、落底傳中均帶來威脅。不過最令人跌破眼鏡的是司職中堅的古安奴，此子雖是4名新兵中唯一不符「超級外援」資格的球員，卻在地標戰梅開二度。古安奴在開賽7分鐘乘角球混戰在門前抽入，6分鐘後又接應孫銘謙角球直接頂破流浪大門，化身「帶刀侍衛」。

今場比賽其實還有其他看點，包括法比奧（左）與弟弟法蘭度（右）的對碰，以及前富力兵盧均宜跟方栢倫「內訌」。（袁志浩攝）

至於山度士也不輸蝕，上半場他積極跑動，更連番主動向守門員陸平中要求快開「生波」打反擊。這位巴西中鋒19分鐘終於「開齋」，當時飛馬右路斬中，同樣新加盟的方栢倫在尾柱二傳入中路，由伏兵門前的山度士快腳射入成3：0。

曾征戰日職甲府風林的山度士擔任柱疐型中鋒，為隊友孫銘謙開路。（袁志浩攝）

新援大曬冷 達斯華交助攻

飛馬換邊後調走山度士，形勢即變得被動。流浪憑林學曦67分鐘頭槌追近，但飛馬以前巴西小國腳、跟尼馬做過隊友的中場班拿度，以及在巴甲上陣近150場的翼鋒達斯華入替，重拾主導權。班拿度上場後觸球次數不多，惟達斯華不時展示盤扭技術。81分鐘，達斯華第一時間妙傳予後上的吳文希射入，即使流浪尾段有基藍馬建功，飛馬仍以4：2輕取對方。

飛馬前鋒吳文希接應達斯華妙傳射入，助飛馬穩住勝局。（袁志浩攝）

飛馬望建立「速度型」踢法

飛馬暫代主教練文彼得笑言，菁英盃相當適合測試外援能力，「沒理由突然讓他們踢聯賽」。他認為新援發揮出應有質素，但仍需盡快提升狀態。「練習時觀察到外援的細微動作、個人技術等都很有級數。」

文彼得認為新援表現對辦，並暗示增兵再有驚喜。（袁志浩攝）

他又透露達斯華變速甚快，梅開二度的古安奴來港前則一直有參與正式比賽，期待助攻及入球可助他們提升信心。「若之後4名新援同時上陣，希望踢出前場壓逼、高速反擊等風格。」至於球隊會否再增援，文彼得暗示會「有驚喜」。

【飛馬4:2流浪精彩過程】（按圖放大）