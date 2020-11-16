【歐國聯】丹麥門神舒米高出迎遭撞倒　若腦震盪或要避戰利物浦

丹麥於歐國聯分組賽主場鬥冰島雖以2：1贏波，保住出線希望，但半場有門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）因與對手相撞，為安全起見被換出。 雖然這名李斯特城門將可自行離場，但仍需接受腦震盪檢查，若有腦震盪跡象，勢必缺席今周對利物浦的大戰。

舒米高上半場末段出迎沒收傳球後，頭部被冰島球員貝治古蒙臣撞倒，一度不醒人事，意識回復後十分痛苦，最後可自行離開球場。

舒米高被撞後一度失去意識。（網上圖片）

丹麥為安全起見，半場換走了舒米高，最終憑基斯甸艾歷臣補時階段射入十二碼，以2：1贏波，現時5戰得10分排A2組第二名，最後一仗對榜首的比利時必須贏波才可進身淘汰賽。

舒米高可自行離場，需接受腦震盪檢查。（路透社）

外國傳媒指雖然舒米高離場時似乎沒有大礙，但仍需接受檢查是否腦震盪。結果將會影響他能否出戰今周李斯特城於英超作客利物浦，李斯特城現時高據榜首，利物浦以1分落後「狐狸」，賽果會再次令到積分榜形勢。

丹麥贏波，下輪必須擊敗比利時才可出線。（路透社）

國際足協理事會將會討論球員比賽時腦震盪，球隊可多換一人的事宜。據了解，來年一月將會開始實測新規例，如若出現這類情況，對手亦可以同時多換一人。

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