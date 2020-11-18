【歐國聯】德國大敗刷新恥辱紀錄　比亞荷夫仍力保路維帥位

德國錄得恥辱性大敗，在歐洲國家聯賽作客遭西班牙大炒6：0，刷新德國國家隊史上在正式比賽的最大敗仗紀錄，並將榜首的晉級席位拱手讓予對方。德國主帥路維遭受抨擊，但德國國家隊總監比亞荷夫表示，一場失利不會動搖路維的帥位，他仍會繼續帶領德國出戰歐國盃。

德國原本排歐國聯A4組榜首，只要今場作客西班牙保持不敗，便能晉級，但結果在今年比賽未輸過的德國突然潰敗，上半場已落後0：3，全場以0：6大敗，錄得國家隊史上在正式比賽的最大敗仗。

德國在歐國聯A4組最後一場作客西班牙，保持不敗便可晉級，怎料被大炒！（路透社）

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德國今場其他數據亦不濟，控制比率僅只32%，全場射門亦只得2次，包括基拿比中柱的遠射，沒有一球中目標埋門。德國輸波後，跌落第2位，無緣晉級，西班牙就升上榜首出線。

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德國慘敗，主帥路維自然成為眾矢之的。路維賽後說：「我真的不太清楚球隊發生什麼事。我們連組織到一次入球機會都難，甚至在場上的每次對抗都輸。在下半場，我們嘗試壓迫，爭取入球，但西班牙的表現遠在我們之上，他們踢得比我們爽快及精準。」雖然表現不如預期，但路維強調仍然信任這班球員。

在賽後記者會上，德國主帥路維亦不明白球隊為何突然失準。（路透社）

德國國家隊總監比亞荷夫亦信任路維，沒有打算換帥，他說：「這場比賽不會改變任何事，我們仍信任路維，這是毫無疑問的。談到國家隊教練的表現，你考慮的是大賽，我們想在明年歐國盃踢出最高水平。」

比亞荷夫續說：「我們首要消化這場敗仗，這需要一點時間。所有東西都出問題了，我們很容易失去控球，球隊崩潰了，這是不應發生的。我們不能搶截，也不能保持到控球。我們一定要從中學習。」