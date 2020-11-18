【歐國聯】奧斯爾呼籲德國重召世界盃功臣　路維堅持信任年輕人

德國在歐國聯A4組作客以0：6慘敗於西班牙腳下，門將紐亞第96次為國家隊披甲，超越名宿美亞，成為德國史上上陣次數最多的門將，但在這場別具意義的比賽，紐亞職業生涯首次單場失6球。 大敗之後，兩大德國奪世界盃冠軍功臣奧斯爾及舒韋恩史迪加齊發聲，希望教練路維重召謝路美保定及湯馬士梅拿等老將。

在2018年世界盃失利後，德國教練路維計劃換血，希望將國家隊年輕化，湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯3位2014年世界盃冠軍功臣被摒棄於國家隊大門之外。

今場德國對西班牙，路維派拜仁的歷卡斯蘇尼夥拍列斯聯的羅賓高治 （Robin Koch）踢中堅，半場調入利華古遜的莊拿芬泰希；中場方面，路維則用了卻奧斯、根度簡及哥列斯卡踢正選。

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大敗後，有輿論認為路維應該重召湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯。前德國國腳奧斯爾在Twitter上留言：「德國國家隊，是時候重召謝路美保定了。」

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湯馬士梅拿雖然年過三十，但剛為拜仁贏得三冠王。（Getty Images）

另一名德國名宿舒韋恩史迪加則說：「教練及國家隊有一套看法，但我個人就有另一套。像謝路美保定及湯馬士梅拿這種球員，他們剛與歐洲最佳的球隊贏得三冠王。他們仍是球會正選，很有實力，都是德國球員，為何不選他們入國家隊？」

奧斯爾賽後在Twitter留言，希望德國重召謝路美保定。（網上截圖）

奧斯爾及舒韋恩史迪加希望德國重召老將。（Getty Images/資料圖片）

路維在今次賽後都被問到會否重召老將，他回應：「我信任現在的球員，（這場輸波）原因不在於個別球員的實力，我們擁有一支很強的隊伍。」其實，路維一直肯定老將的實力，他上月曾說：「梅拿是個好球員，這是毫無疑問的，但未來是屬於年輕球員。」

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路維解釋，希望給予年輕球員成長的機會，他說：「像基拿比、利萊辛尼、甘美治、迪姆華拿、哥列斯卡、夏維斯需要空間去成長。他們需要比賽時間，去累積經驗。就像湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯當年也需要，之後才成熟起來，到2014年捧起世界盃。我是很清楚的，他們3人是非常優秀的球員。」

湯馬士梅拿今年31歲，而謝路美保定就32歲，兩人仍然是拜仁的主將，而曉姆斯現年31歲，現效多蒙特。

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