【歐國聯】基奧特頭頂腳踢梅開二度　領法國奏凱兼追近亨利紀錄

迪姆華拿、譚美阿巴謙……還有誰記得車路士還有個前鋒叫基奧特？有，那人是法國教練迪甘斯。在歐國聯A3組最後一戰，34歲的基奧特正選披甲，盡顯射手觸覺，頭頂腳踢，各建一功，助法國主場以4：2擊敗瑞典。他賽後表示習慣被質疑，旁人的刁難會令他更強大。

歐國聯A3組法國主場對瑞典，很快就落後0：1，但到16分鐘，基奧特便為球隊追平。當時，馬古斯杜林在左路引球推進，瑞典後防步步後撤，基奧特很聰明地沒有走到最前，留在禁區邊，無人看管。馬古斯杜林橫傳，基奧特第一時間起左腳射入。其後，法國靠班捷文柏華特建功，半場領先2：1。

【法國以4：2反勝瑞典戰況，基奧特梅開二度】

59分鐘，基奧特攻入今場個人第二球，當時基利安麥巴比在禁區頂K角位傳中，基奧特力壓對手入楔，衝頂破網，為法國拉開到3：1。最後，法國以4：2擊敗瑞典，以16分排A3組榜首晉級。基奧特為法國上陣105次，攻入44球，他早前已經超越41球的柏天尼，現時落後法國歷史首席射手亨利7球。

【基奧特發威，追近亨利入球紀錄】

+ 4 + 4 + 4

梅開二度的基奧特賽後表示，他和法國在這個國際賽期的表現愈踢愈好，他說：「在芬蘭的比賽，我們很遺憾及沮喪。我們想從那場比賽中學習，到之後對葡萄牙的比賽，我們能夠反彈，控制戰局，表現佩得上勝利。上場之後，我們的感覺是積極的。即使不是完美，但我們仍感到滿足。」法國上周友賽芬蘭輸0：2，上場歐國聯以1：0贏葡萄牙。

基奧特續說：「我沒有一種報復的感覺，我習慣了被刁難，這是我職業生涯的故事。這給我更大的力量，我沒有問題的。」

比起國家隊，基奧特今季在球會車路士面對更嚴峻的困難，因為在迪姆華拿加盟後，他淪為隊中的第3前鋒，鮮有上陣機會。基奧特在今季英超僅得3次後備入替，共上陣33分鐘。法國教練迪甘斯明言，希望基奧特在明年1月後有更多上陣機會，暗示叫他離隊。

法國主帥迪甘斯希望基奧特在球會可以有更多上陣時間。（路透社）

迪甘斯日前說：「（球會上陣時間不多）這種情況對他不好，但要由他自己決定。我希望他在1月會有更多上陣機會。之後，他可能會留在法國大軍，或者不會。雖然我了解他的能力，但他清楚我的想法的，我已經告訴他。」

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