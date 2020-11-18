【行山】曾淑雅Jumbo挑戰西貢蚺蛇尖　點名兩種裝備非常重要

為拍攝新節目《港產旅行團》，曾淑雅（Jumbo）及拍檔鄭衍峰（Leonard）昨日去行蚺蛇尖！曾淑雅表示上山要沙石路上不斷攀爬，落山也不容易，很容易會跣腳，她認為蚺蛇尖的難度分有9分，手套及行山鞋是必備的裝備。

曾淑雅及鄭衍峰昨日由西貢赤徑起步，沿麥理浩徑行到大浪坳，之後經蚺蛇坳，走過崎嶇的山路，經西南脊上，登上高468米的「西貢三尖」之首蚺蛇尖。登頂後，他們選擇原路折返，回到赤徑，搭船離開，來回全程約8.5公里。

赤徑來回經西南脊上蚺蛇尖已經是最簡單及路程最短的登頂方法，但赤徑沒有馬路，需要搭船，交通較不便，通常行山人士會以北潭坳為起點或終點。除了西南脊外，亦多人經東脊上落蚺蛇尖，但路途遙遠，而北脊的路就十分陡峭，難度最高。

【曾淑雅近日與鄭衍峰行蚺蛇尖】

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鄭衍峰上到蚺蛇尖山頂。（鄭衍峰Instagram）

曾淑雅在社交網站分享行蚺蛇尖的經歷，她表示上山路段都要在沙石路上不斷攀爬，小心謹慎無驚無險。她還提及落山亦很困難，「不過下山也還是不容易，一不留意真的會跣腳。」她建議行蚺蛇尖的山友要穿好裝備，特別提到手套及行山鞋是不可或缺的。曾淑雅還加上「行山鞋的重要性」、「難度分9分」等標籤。

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