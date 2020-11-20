英超Fantasy｜曼聯季初久病未癒　關鍵在爭勝心　有人魔性不足？

經過國際賽期後，焦點又重新回到各大聯賽。英超豪門曼聯今季出閘有少許脫腳，現時戰畢7場只排在聯賽榜第14位，而在傷兵問題嚴重下，一眾仍可上陣的健康球員，是時候為球隊出一分力了。

曼聯目前最急需替補位置是左閘勞基梳爾在上場對愛華頓的聯賽受傷，證實觸傷腿筋需要養傷一個月，相信今仗面對西布朗，會派出由今夏從波圖簽入巴西國腳左閘阿歷士迪尼斯，相信此子將會是頂替梳爾的最佳人選。

阿歷士迪尼斯加盟後上陣機會不多，自從10月底代表曼聯贏PSG後就未再披甲，因為他確診新冠肺炎。上周全面復操後更在國際賽期將會代表巴西出戰，其後又再有肺炎疑雲，幸好數日後經檢測證實再屬陰性，料之前只是因為曾感染過出現「復陽」假象。

阿歷士迪尼斯肺炎疑雲已掃除，今仗可候命。（Getty Images）

相比後防，中前場問題更大，人腳不缺卻未能踢出真正本色。《01體育》與幾位本地英超評述員交流過，都指出曼聯部份球員可能遺忘了初心——那夥為曼聯上陣時表現出承擔的初心。

普巴有能力但心不在焉，丘建威笑指「我真係唔識品評佢」。（Getty Images）

鄭兆聰指，很多球員看來不明白穿起曼聯球衣上陣的意義，季初數場所見，爭勝心略嫌不足。他舉例指有場比賽發覺科素文沙表現看來漫不經心，好像在發夢，缺乏鬥志。他認為現任領隊蘇斯克查當然責無旁貸，因為他不懂甚樣去鼓動球員情緒和爭勝慾望。不過曼聯陣中球員也欠缺互相激勵的能力，也沒有人似有領袖風範。以往曼聯陣中有舒米高、里奧費迪南、簡東拿和堅尼等球員在場上「喝醒」不集中的隊友；現時般奴在陣中可能有這種特質，但始終新加盟不久，又未知言語能力是否足以充當溝通橋樑，問題難以解決。

【曼聯現時傷兵情況一覽】

丘建威也指出，前線幾名小將拉舒福特、馬迪爾甚至格連活特也是時候交出表現了。拉舒福特和馬迪爾二人都出道已數季，不能再以「新人」、「小將」等作為擋箭牌，應該挺身而出「交功課」，在艱難時刻為曼聯承擔責任。

後防方面，陳葦如則指在季前曼聯讓史摩寧離去但沒有為中堅位置尋找替補確令人摸不着頭腦，很多球迷都會問「曼聯現在可以點？」，他認為這是結構性問題，長遠可能要另聘體育總監去完善現時球會面對的問題。

英超第9輪直播賽程（按圖放大）