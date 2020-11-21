【法甲】麥巴比半場梅開二度難救PSG　法比加斯率摩納哥反勝3：2

國際賽期完結，歐洲聯賽回歸，法甲率先上演，由班霸巴黎聖日耳門鬥摩納哥，剛剛傷癒的尼馬先列後備，由麥巴比夥拍摩斯堅恩合作攻堅，PSG兩名鋒將上半場4度將皮球送入網內，但半場末段兩球皆因越位被VAR吹走，埋下遭反勝的伏線。摩納哥下半場由禾蘭梅開二度，加上入替的法比加斯射入致勝的12碼，PSG最終以2：3不敵摩納哥。

國際賽期告一段落，法甲在周五（20日）深夜已重開，由榜首的巴黎聖日耳門作客摩納哥，有傷在身的尼馬亦在大軍名單中，主帥杜慈派出麥巴比﹑摩斯堅恩及迪馬利亞任正選。

傷癒不久的尼馬今仗先列後備。（路透社）

PSG在上半場算得上是「順風順水」，迪馬利亞一記直線傳給麥巴比「快放」，以速度壓過摩納哥守衛後射網頂建功，25分鐘先開紀錄。巴黎的拉芬拿及後被對手在禁區內侵犯博得12碼，由麥巴比主射中鵠，37分鐘領先至2：0。

麥巴比上半場梅開二度，惟未能領球隊取勝。（路透社）

摩納哥防線一次失誤，頭槌回傳予門將時乏力，摩斯堅恩趁機快腳一射破網，但VAR指摩斯堅恩越位在先，入球無效。麥巴比完半場前接應迪亞路的傳送，猶如複製首個入球，在門將出迎前輕輕挑射入網，卻再度因越位而被推翻，PSG兩度「食詐糊」下，半場只能維持兩球領先。

兩度大難不死的主隊半場立即「撳掣」，換入漢歷基（Caio Henrique）及法比加斯，並上演反擊戰，下半場7分鐘由禾蘭（Kevin Volland）近門建功先追一球，後備入替的法比加斯即有建樹，入楔接應傳中並在門將沒收前橫傳予禾蘭，65分鐘梅開二度，並追成2：2平手。

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尼馬下半場入替，卻未能阻止摩納哥反勝。（路透社）

傷癒不久的尼馬入替迪馬利亞，惟該名巴西球星的罰球未能助PSG再取領先。戰至比賽末段，迪亞路在後場「跣腳」，後果不堪設想，禾蘭隨即上前搶去皮球，這名PSG守衛情急下禁區拉跌對手，球證翻查VAR後向迪亞路出示紅牌並輸12碼。法比加斯操刀12碼建功，84分鐘為摩納哥攻入反勝一球，結果以3：2力克巴黎聖日耳門。

「叻仔！」，摩納哥主帥尼高高華與反勝功臣法比加斯慶祝。（路透社）

PSG在開季兩連敗後，走勢凌厲，聯賽拿下8連勝並僅失1球，隨即返回他們熟悉的榜首位置，如今連勝走勢被摩納哥打破，無阻PSG以24分繼續穩站榜首；摩納哥則與PSG收窄至4分差距，以20分進佔聯賽次席。

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