【港超聯】尼馬前隊友投飛馬　新兵巴甲上陣逾百場　或再簽超援

等候多時，天水圍飛馬雖未正式公布外援，但今日（13日）已在足總的球員註冊名單上曝光。 部份球員資歷不俗，曾為巴西小國腳、一度效力日職球隊，或長年於巴甲搵食，其中3人符合「超級外援」資格。

飛馬上月底公布改名兼再落戶元朗，並由郭嘉諾接掌帥印、帶領近20名新兵征戰應屆港超。球隊當時預告除前元朗外援基斯，尚有4名符合「超級外援」資格的球員加盟，神秘感令外界充滿期待。

飛馬再落戶元朗 郭嘉諾掌帥印 簽4名超級外援

飛馬早前宣布上季效力富力R&F的左閘方栢倫加盟，今日足總更新球員註冊名單，顯示飛馬有4名巴西外援來投，當中3人屬「超級外援」，預計周六（14日）對標準流浪會上陣。

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+ 5 + 5 + 5

巴西小國腳班拿度 曾與尼馬做隊友

最有來頭的班拿度（Bernardo Vieira de Souza）為巴西小國腳（U15及U17），現年30歲的他司職進攻中場，先後踢過高士路、華斯高、山度士、彭美拉斯、保地花高等多支巴西球會，並在巴甲上陣逾100場，交出16入球11助攻。

班拿度在效力山度士期間，曾與現時巴黎聖日耳門前鋒尼馬同場上陣。此子2016年起一度轉往亞洲發展，包括投效韓職蔚山現代，並曾到科威特及沙地阿拉伯頂級聯賽落班，足總官網顯示他新季將穿起10號球衣。

班拿度曾跟尼馬做隊友，2016年亦一度加盟韓職蔚山現代。（IG@ulsanhyundai football club)

再簽兩巴甲鋒將 一人曾赴日職搵食

另外兩名巴西前鋒分別是山度士（Jose Nilson dos Santos Silva）跟達施華（Da Silva Goncalves Marcos Antonio）。前者只得29歲，職業生涯主要在巴甲度過，但2016年曾加盟當時身處日職的甲府風林。

至於31歲的達施華亦可勝任翼鋒，他在巴甲錄得150次上陣、貢獻24入球29助攻。山度士曾跟班拿度在華斯高合作，料兩人會為球隊擔起攻堅的重任。。

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+ 17 + 17 + 17

至於最後一名外援古安奴（Junior Goiano）可出任中堅，28歲的他並不符合「超級外援」資格。據知以上4名外援已全部抵港，並已投入訓練，隨時可上陣。

據悉，飛馬尚有1名屬「頂級球員」的「超級外援」來投，惟具體資料需待有關球員來港後才正式公布。

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重溫那些年的天水圍飛馬，你還記得他們嗎？