【游泳】新水神積素相隔40分鐘創兩世績　東京奧運獎牌王大熱

美國泳手積素（Caeleb Dressel）繼上周在國際游泳聯賽（ISL）4強刷新100米混合泳短池世界紀錄後，周六（21日）再於決賽首日，一舉突破兩大世績。 積素在100米蝶泳，更成為突破48秒的史上第一人。

積素在布達佩斯上演的國際游泳聯賽決賽首日，先出戰100米蝶泳，他終游出47.78秒，打破南非泳手拿高斯（Chad le Clos）在2016年創下的48.08秒短池世界紀錄，成為史上首位在100米蝶泳突破48秒的泳手。

積素在instagram貼出自己在池中的英姿，慶祝連破兩項世績。（instagram）

成為短池世績保持者後，積素已包攬長、短池的100米蝶世界紀錄。他在去年7月於韓國光州舉行的世界游泳錦標賽游出49.5秒現有世界紀錄，突破美國一代名將菲比斯（Michael Phelps）保持的49.82秒。

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但積素周六的壯舉並不止於此，破100米蝶世績後僅40分鐘，他再出戰50米自由泳，終游出20.24秒，以0.08秒之差「擊敗」自己去年12月在上屆國際游泳聯賽創出的20.24秒舊紀錄，在短短40多分鐘內就連環刷新兩項世界紀錄，體力驚人，亦令這位擅長自由泳、蝶泳及出戰接力的美國泳手，獲看好成為明年東京奧運的游泳「獎牌王」。

東京奧運在2021年舉行，香港隊至今已獲得30個奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：