【網球】麥維迪夫奪生涯最重要錦標　年終賽成為年輕球手上位良機

ATP年終賽決賽，今年錦標由麥維迪夫及添姆爭奪首度稱霸年終賽，二人力戰三盤，結果麥維迪夫反勝添姆，奪得職業生涯至今最重要的錦標。 「三大天王」的費達拿因傷避戰今年賽事，而有參賽的祖高域與拿度雙雙4強下馬，連同今年，近4年賽事已有4名不同的贏家，難道「三大天王」在年終賽「讓Round」已成習慣？

經歷疫情下的一個球季，網球球季終於來到年終賽，在英國倫敦O2場館上演年度最後一戰。費達拿因膝傷放棄2020球季，年終賽當然未見「費天王」的身影，其餘「兩大天王」拿度及祖高域亦有出戰，並一同躋身最後4強。二人在4強分別迎戰麥維迪夫及添姆，同樣力戰3盤告負，齊齊在4強出局。

今年年終賽的錦標落在俄羅斯的麥維迪夫（Daniil Medvedev）及奧地利的添姆（Dominic Thiem）身上，二人同樣爭奪首次問鼎年終賽冠軍。

今年曾奪美網冠軍的添姆當然希望再下一城，再奪主要錦標，並在首盤以6：4先拔頭籌。二人在次盤力保發球局，戰至「Tie-Break」分勝負，麥維迪夫以細分7：2追成平手，該名俄羅斯球手在決勝盤乘勢向添姆施壓，最終在第5局失守，麥維迪夫打破發球局後保住優勢，結果以局分6：4擊敗添姆，麥維迪夫反勝奪冠，捧走職業生涯至今最重要的錦標，而連續兩年打入決賽的添姆卻再度失落錦標。

麥維迪夫在年終賽決賽力挫添姆，勇奪本年度年終賽錦標。（路透社）

24歲的麥維迪夫創下生涯里程碑，在決賽鬥添姆注定是一場硬仗，並稱今仗是「最困難的勝利」，「我認為這是我生涯中最困難的一場勝仗，因我感到添姆的發揮同樣出色，他在第二盤相當接近勝利，而他在決勝盤體能有點下降，這也是我的一個小小成就。」

年終賽錦標亦是麥維迪夫生涯至今最重要的錦標。（路透社）

「三大天王」年齡漸長 年輕球手趁年終賽上位

ATP年終賽是四大滿貫以外最大的殊榮，「泥地王」拿度生涯至今仍然未曾稱霸，而費達拿及祖高域分別6度及5度捧走獎盃。年終賽顧名思義是全年最後一個比賽，經歷漫長的賽季後，狀態難免有點回落，隨「三大天王」年齡逐漸增長，反而成為年輕球手的「上位」良機。

過去4年，錦標並非落在費達拿﹑拿度及祖高域身上，而祖高域僅在2018年打入決賽，「三大天王」同樣無影。過去4年的冠軍得主悉數首次奪得年終賽錦標，當中包括迪米杜夫（Grigor Dimitrov）﹑阿歷山大薩維列夫﹑施斯柏斯及今年冠軍麥維迪夫。

祖高域對上一次躋身年終賽已是兩年前，當時不敵薩維列夫屈居亞軍。（資料圖片／Getty Images）

ATP年終賽過去4年4個不同冠軍：