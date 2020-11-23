FM2021｜盤點35名浮動潛力最高新星　遊戲網站估計1人獲最高PA-10

足球遊戲《Football Manager 2021（簡稱FM21）》於11月24日推出正式版，而測試版早於月初已經面世。有外國遊戲網站在測試版多次開檔遊戲，推測今次《FM21》的妖人名單！據估計，《FM21》有1位潛力-10的新星，還有7位潛力-95的年輕球員！

《Football Manager》系列遊戲擁有龐大的球探網絡，每年嚴格評定全球球員的能力及潛力，素來具公信力。《FM21》即將推出正式版，究竟他們預測什麼球員未來會大紅大紫？

《FM21》的測試版已經在月初推出，而正式版就會在11月24日發售。（遊戲官方網站）

在《FM》系列遊戲中，每位球員各有一個現時能力（CA）及潛在能力（PA）的數值，兩項數值的滿分為200；當中潛在能力的數值是指，該球員現時能力的可能最高值。如果該球員的PA數值愈接近200，代表《FM》愈看好他巔峰時期的能力。舉上一輯《FM20》的美斯為例，他的CA是195，而PA是199。

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不過，對於尚未成熟的年輕球員，《FM》不會定下一個實質的PA，而是給予一個浮動的PA。最強浮動PA的數值是-10，PA數值-10的球員在玩家開檔後，會隨機給予該球員170至200的PA。其次的是-95，PA數值-95的球員在玩家開檔後，會隨機給予該球員160至190的PA。如此類推，PA數值-9代表150至180的PA，而-85就代表140至170。

效力雷恩的法國防中卡馬雲加（Eduardo Camavinga）是FMscout推測《FM21》唯一一位潛力-10的新星，有機會隨機出滿分200的PA，他開檔時17歲，CA已有136。（美聯社/資料圖片）

遊戲網站FMscout在《FM21》的測試版多次開檔，研究所有球員的PA，發現有一位球員的PA獲評-10！他是現年18歲效力雷恩的法國中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）。卡馬雲加的CA為136，PA則為-10，代表他開檔後的PA會隨機定為170至200，PA有機會比美斯及C朗還要高。

【《FM21》中7位PA有-95的新星】

Fmscout推測，只有卡馬雲加獲得代表最高潛力範圍的-10 PA，而次一級的-95 PA則有7名球員，他們分別為多蒙特的挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、祖雲達斯的瑞典中場古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）、皇家馬德里的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）、洛迪高高斯（Rodrygo）、巴塞隆拿的西班牙前鋒安素法迪（Ansu Fati）、柏迪（Pedri）及中場莫里巴（Ilaix Moriba）。此外，有27名年輕球員獲得-9的PA。

【《FM21》中27位PA有-9的新星】

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