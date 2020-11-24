【體育熱話】碧咸時裝災難慘被Victoria放IG恥笑　矢言會報復

「萬人迷」碧咸向來是英國型男指標，不料他早前竟然失手「著錯鞋」，太太Victoria不單未有為他藏拙，甚至將他的出事照片放上Instagram恥笑一番。 最搞笑的是，他也在社交媒體上自嘲玩埋一份，並矢言會報復。

早前的和平紀念日（Remembrance Day），碧咸一家胸前別上罌粟花（poppy），穿戴整齊一起在家門前合照。

單看碧咸上載的一段短片，看來並無不妥——好戲在Victoria的IG出現。

碧咸夫婦與幼子Cruz和女兒Harper Seven在和平紀念日合照。（Instagram@DavidBeckham）

碧咸也有失手時，穿上一對太過闊的靴子，惹來Victoria嘲笑。（Instagram@VictoriaBeckham）

一家四口站在一起時還不覺，當Victoria上載只有她跟碧咸兩人的合照時，萬人迷腳上一雙過闊的靴子，看起來十分滑稽。

Victoria抵死地在帖文tag丈夫並加上一句：「加斯頓（Gaston）想拿回他的靴子@davidbeckham」，取笑碧咸一雙靴子跟這個《美女與野獸》奸角加斯頓（Gaston）那雙一模一樣。

【足球熱話】碧咸咀對咀親吻愛女再惹熱議 英名嘴嫌古怪作家力撐

【足球娛樂】慘遭假銅像整蠱 碧咸完美示範生氣而不失優雅

碧咸拿自己跟加斯頓的合成照自嘲之餘，揚言會報復。（Instagram@DavidBeckham）

【碧咸平日無論做什麼也靚仔有型】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

有趣的是，碧咸也玩埋一份，索性上載一張自己跟加頓斯的合成照片，寫道：「我太太決定在問我或裁走我最後一分鐘才選擇的鞋子之前，將照片上載。」

他在自己的照片下方加上「加斯頓」，加斯頓的圖像下面加上「我」，tag入Victoria並補一句：「復仇將會是甜蜜的」。

兩人結婚21載，當中曾經歷低潮，多年來始終恩愛如昔，如今更通過社交媒體將打情罵悄提升至新境界，實在令人艷羨。

【經典重溫：碧咸Victoria風雨同路20年】（按圖放大）

+ 23 + 23 + 23

【碧咸與「前世情人」Harper】（按圖進入）