【田徑】中國前名將張培萌回應家暴指控　稱妻子曾拿菜刀追斬他

退役中國短跑名將張培萌的家暴風波有新發展，他昨晚在微博發表長文，自稱含冤受屈。他強調妻子張莫涵（漠寒）並非家暴的受害者，而且現實剛好相反，張培萌曾被妻子追斬及扔菜刀；他更公開醫生紙，指妻子曾抓傷他的睾丸。張莫涵昨晚發文，指需要時間逐點回應張培萌，表示從來沒有飛刀。

張莫涵在10月發文，指控張培萌家暴，表明兩人正處理離婚，爭奪女兒的撫養權。她還上載了多張手腳瘀傷的照片，指張培萌長期虐打她，就算在懷孕期間，亦被他毆打。大半個月後，張培萌昨晚（11月24日）在微博發文，反擊張莫涵。

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【張莫涵上月發文的同時，上載了多張照片，包括她聲稱遭張培萌虐打造成的瘀傷】

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對於張莫涵家暴的指控，張培萌表示他才是家暴的受害者。他表示兩人在家中爭執時，張莫涵動輒就拿刀追砍他。他寫：「有一次，因為我回家比跟她約定的晚了兩個小時，她竟然拿着菜刀在樓道門口等我。已經經歷多次危險時刻的我不想糾纏，下意識地轉身就跑，而她扔出來的菜刀，竟然直接砍在我的身上，劃破了羽絨服，填充的羽毛落了一地。」他指妻子更以此事向朋友炫耀，她的速度追得上短跑選手，可以砍中張培萌。

張培萌昨晚發長文，回應家暴指控。（微博截圖）

張培萌指張莫涵多次打傷他，並公開分享多張他被家暴後的傷痕照片。他指在今年5月7日被張莫涵尖銳的指甲抓傷睾丸。他寫：「男人都知道睾丸被傷，有多痛多讓人抓狂。在抵抗中，我忍痛將她甩開，保持和她的距離，沒有還手。」

【張培萌回應妻子家暴指控全文】

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他上載了醫生紙，指當時醫生診斷他為睾丸外傷，「我不想因為這種傷成為笑柄，一直羞於對外啟齒。但她卻在網上肆無忌憚、大書特書我『家暴』她，把真相改編成了她需要的劇本。」張培萌補充，在2019年初，他還被妻子揮拳打到耳鳴，差點穿耳膜。

【張培萌在文中附上多張照片】

張培萌還分享一次兩人在浴室的衝突，兩人爭執後，他去了洗澡，張莫涵追入浴室，欲以膝部頂向他的下體。張培萌自稱以花灑護住下體，之後妻子跑向廚房拿菜刀，而張培萌就跑到房間找衣服，「準備防守」。他寫：「我真的不怕各位笑話，三天一小打，五日一大打成了我的家庭常態。而她砍不到我後，就抬刀做出自殘的姿態，我又不得不去對她服軟。」

張培萌將張莫涵形容為「瘋子」，他寫：「通常的過程先是爭吵，然後追打我。我跑掉打不到我的時候，她就對自己自殘。」張培萌表示在妻子懷孕期間，他不想吵架，到學校避開她，但她大着肚子，爬過2米高的鐵絲網闖入學校。他澄清沒有說過「運動員雄性激素高，就是要打人」的說話。

【兩人去年結婚的甜蜜時刻】

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張莫涵在7月帶走兩人的女兒，回到哈爾濱的外家。張莫涵上月稱，張培萌趁她不在家，打傷她的母親，非法闖入她的家，帶走了女兒。張培萌在今次的文章中表示，多次請求張莫涵帶女兒回來，並指控她沒有在哈爾濱照顧女兒，那段時間她長期在北京；張培萌強調他接回女兒時，沒有傷害過任何人。張培萌補充，他並沒有外遇。

對於張培萌的長文，張莫涵昨晚在微博簡單回應，表示需要一些時間整理，逐點回覆。她指張培萌文中提及「飛刀」的內容是假的，她寫：「我也好奇『飛刀』片段的具體內容，畢竟我真的沒有做過。」今日下午，張莫涵更新微博，回應張培萌，表明從沒有動刀，亦沒有抓傷過他的睾丸。

【張莫涵今日下午在微博發文，回應張培萌的長文，並附上圖片】