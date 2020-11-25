施政報告｜體育政策重視單車徑共融　建議港島南發展水上活動中心

特首林鄭月娥今日（25日）發布2020年《施政報告》，當中有數項有關體育的政策，都集中在基建之上。

《施政報告》中建議推行「躍動港島南」計劃（Invigorating Island South），將南區「打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區」。計劃其中一個重點，是在已復修的石澳石礦場，以公私營合作方式發展水上運動中心，報告提及中心會「為運動員和愛好水上活動人士提供先進的訓練設施」，相信精英運動員也可受惠。

倘石澳興建水上活動中心，或可造福水上活動愛好者和運動員。（資料圖片）

完善單車徑網絡 海濱發展融入單車徑

施政報告在「建設宜居城市」之下的「優質海濱及公共空間」，提及要完善單車徑網絡，指出繼連接新界東西由馬鞍山至屯門的單車徑已於9月全面開通後，「荃灣青荃橋至灣景花園一段兩公里的單車徑則於明年初開放」，荃灣至屯門段中，餘下約20公里未完成的工程則會繼進行，報告中未有列出具體完工日期。

荃灣青荃橋至灣景花園單車徑。（發展局網站）

報告亦提及「行人及單車共融通道」，指出全港13個大型海濱發展項目，均會融入單車徑設計，啟德發展區中會分兩階段建造總長13公里的行人及單車共融通道，首階段的7.5公里預計2023年落成，餘下的5.5公里則要待2025年後才可啟用。

《施政報告》在「文化及體育」之中對於體育發展着墨不多，僅以簡單字句交代了啟德體育園「可望於2023年竣工」。

單車「屯馬線」新路段介紹：

【屯馬線上水至元朗段：教你由上水站行到去單車匯合中心】

+ 4 + 4 + 4

【屯馬線上水至元朗段：教你踩去河上鄉食豆腐花】

+ 10 + 10 + 10

【屯馬線上水至元朗段：斷開N截的古洞噩夢之路】

+ 19 + 19 + 19

【屯馬線上水至元朗段：最好踩路段：夕陽下的攸壆路】