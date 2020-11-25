【足球熱話】C朗酒店大亨夢延伸至曼市　跟加利仔傑斯隊友變對手

C朗拿度計劃重返曼徹斯特發展！ 已屆35歲的葡萄牙球王，近年積極為他日退役作準備，最明顯一着是向酒店業進發。今年原定有另外兩間旗下CR7品牌酒店開幕，受累新冠肺炎疫情，開幕日子需延期，可是未有影響他的長遠計劃——回到成名地曼徹斯特開新酒店。 此舉令他跟傑斯、加利尼維利等一眾前曼聯隊友，由同一陣營變成競爭對手。

C朗拿度近年夥拍葡萄牙連鎖酒店集團Pestana Group，在祖家葡萄牙開設兩間四星級酒店，一間位於首都里斯本，另一間位於他出生和童年成長的地方──馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）。

C朗計劃與Pestana Group合作，原定今年在西班牙馬德里、美國紐約和摩洛哥著名古城馬拉喀什（Marrakesh）各開設一家新酒店，其中後者更會是極豪華的品牌旗艦。可是新冠肺炎疫情肆虐，全球旅遊業均大受打擊，開幕日期至今未有消息。

就算是世紀疫情，仍阻止不了C朗成為酒店大亨的決心，繼預定2021年與Pestana Group合資的巴黎4星級新酒店後，他再計劃在成名地曼徹斯特增加據點，並已獲當地政府開綠燈。

C朗早前跟女友和兒子一起到馬拉喀什酒店工地視察。（Instagram@CristianoRonaldo）

【 CR7 Funchal酒店】（按圖觀看酒店內外）

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【 CR7 Lisboa酒店】（按圖觀看酒店內外）

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與曼聯舊隊友「正面交鋒」

英國《鏡報》報導，C朗拿度獲得當地市政局批准在曼徹斯特市北區（Northern Quarter）興建新酒店，在這個市內遊客區計劃開設一家樓高11層、共有150間客房的4星+酒店。地點位於曼徹斯特市中心皮卡迪利（Piccadilly）及紐頓（Newton）兩街交界。酒店地面樓層和天台的大型酒吧，將會開放予公眾使用。

進軍酒店界的曼聯舊將不止他一人，事實上以加利尼維斯和傑斯為首的「七小福」多員曼聯名將，2015年在曼聯主場奧脫福對面開設足球主題酒店Hotel Football，另在曼市市中心設有以昔日當地股票交易所改建的5星級酒店The Stock Exchange。C朗酒店品牌進軍曼市，勢將跟一眾前隊友在商場上正面交鋒。

傑斯與加利尼維利在他們擁有的The Stock Exhange前留影。（The Stock Exchange）

目前停業的著名酒吧The Piccadilly Tavern，亦會在C朗曼市新酒店計劃中復修。（網上圖片）

【 C朗與傑斯、加利仔力爭酒店大亨地位】（按圖放大）

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負責計劃的建築公司Feilden Clegg Bradley Studios稱，新酒店會通過「物料、顏色和外牆比例，建造出符合當地保育區獨特個性的大膽獨特設計。」目前暫時關閉的當地著名酒吧The Piccadilly Tavern，亦會在計劃中修復並重新開業。

跟C朗合作的Pestana Group相信，這次在曼市的重建計劃，「會是全面解放北區潛力的重要一步」。新酒店料斥資2700萬英鎊興建，預計可帶來900個新職位，預期在2023年開業。

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