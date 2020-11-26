馬勒當拿逝世｜曾與小保加來港獻技　林海峰憶當年瘋狂追星經歷

馬勒當拿猝然離世，終年60歲，一代球王曾經在香港留下足跡，代表小保加與當年勁旅精工交手，「香港球王」胡國雄當時同在陣中，「卡士」之強令香港大球場全場爆滿，最終馬勒當拿交出兩個助攻，助小保加兩球淨勝精工。 另外，林海峰在電台節目中，憶述當年的瘋狂「追星」經歷，最終成功取得馬勒當拿的親筆簽名。

80年代，是香港足球的「黃金時代」，當年有「香港球王」胡國雄及張子岱等球星，加上如曾出戰世界盃決賽的南寧加（Dick Nanninga）及連尼加賀夫（René van de Kerkhof）等星級外援坐鎮，球場全場爆滿絕不罕見。

「香港球王」胡國雄坐鎮的精工，最終亦無法射破小保加大門。（影片截圖）

阿根廷勁旅小保加在80年代曾經東征來港，與當時本地勁旅精工上演表演賽，馬勒當拿同樣隨小保加來港，與「香港球王」胡國雄同場交手。1982年1月10日，精工在香港大球場與小保加對壘，當時仍未重建的大球場，27380張門票一掃而空，全場爆滿欣賞球王的英姿。

馬勒當拿面對精工球員，當然使出亮麗的腳法。（影片截圖）

馬勒當拿猝逝，阿根廷國民當然十分難過：

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面對有馬勒當拿坐鎮的小保加，當時由名帥盧保（George Knobel）領軍的精工，為了今仗重金禮聘德國的「轟炸機」武勒（Gerd Müller）、荷蘭國腳蘇比亞及史德倫，配合胡國雄等本地球員鬥小保加。

作為隊中的當家球星，馬勒當拿該仗並無欺場，即使沒有進賬，亦交出兩個助攻，先在上半場末段左路底線附近處理罰球，一記急勁地波傳中，由加拉素斯基後腳乖巧建功。換邊後，馬勒當拿再度造就隊友，加力加射成2：0，及後馬勒當拿曾以頭槌建功，可惜越位在先入球無效，但對最後賽果沒有影響，小保加淨勝精工兩球。

當年大球場坐滿，為了一睹馬勒當拿大戰「香港球王」胡國雄。（影片截圖）

外號「耶穌」的港將居里（Derek Currie），雖然當年沒有出戰對小保加一仗，卻在中環與馬勒當拿有過一面之緣，馬勒當拿戰畢表演賽後，與兩名隊友到中環酒吧，而居里更介紹他們去其他地方消遣。

當年馬勒當拿來港，藝人林海峰在電台節目《在晴朗的一天出發》中，憶述當年一段難忘的「追星」往事。馬勒當拿與小保加隊友當時在南華會操練，林海峰得知消息後偷偷赴球場，近距離欣賞球王的英姿。當小保加眾將乘隊巴返回下榻的銅鑼灣利園酒店時，林海峰更拔足狂奔追巴士，最終成功看見馬勒當拿本人，並順利索取簽名。有趣的是，林海峰當時手持英格蘭球衣向馬勒當拿索取簽名，同樣「無托手踭」。

林海峰在今早的電台節目中，憶述當年馬勒當拿訪港的一段往事。（資料圖片）

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