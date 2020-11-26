馬勒當拿逝世｜「風之子」肯尼基亞悼念拍檔　世紀之吻成永恆經典

說起馬勒當拿球場上的好拍檔，不得不提「風之子」肯尼基亞。由90年世界盃對巴西的奠勝入球，到94年世界盃對尼日利亞的快開罰球，還有兩人效力小保加時的經典熱吻；馬勒當拿的盤球與傳球，肯尼基亞的速度與射門，這對前線組合成為一時佳話。馬勒當拿離世，肯尼基亞在社交網站留言，感到震驚，稱對方為靈魂兄弟。

馬勒當拿在11月25日心臟病逝世，終年60歲。阿根廷《奧萊報》報道，53歲的「風之子」肯尼基亞在社交網站留言，悼念舊拍檔，他寫：「我被這件新聞震驚了！他是我的靈魂兄弟。希望你們明白，我這一刻說不出一句話來。我只想跟你的家人說，我會與你們一起承受這份傷痛。」

在1996年小保加對河床的比賽，肯尼基亞與馬勒當拿激吻。（Twitter）

肯尼基亞在1990年世界盃上位，分組賽首戰對喀麥隆後備入替，表現搶鏡，屢次博到犯規，之後坐穩正選，與馬勒當拿拍檔攻堅。他們最經典的入球肯定是16強對巴西，馬勒當拿由中圈帶波推進，引走所有巴西球員，之後他斜傳予無人看管的肯尼基亞入禁區，單刀破門。全靠這個入球，阿根廷以1：0淘汰巴西，最後打入決賽。

【肯尼基亞與馬勒當拿】

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【90年世界盃對巴西入球片段】

另一次兩人令人難忘的合作是1994年世界盃，阿根廷在分組賽對尼日利亞。阿根廷在前場博到罰球，馬勒當拿處理，他做出一個放慢節奏的手勢，同時肯尼基亞心有靈犀，高速走到左邊的空位。馬勒當拿以手勢迷惑對手，這時候，他突然送出直線，肯尼基亞接應入禁區射入，這場阿根廷以2：1贏波。

【94年世界盃對尼日利亞入球片段】

馬勒當拿猝逝，阿根廷國民當然十分難過：

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馬勒當拿及肯尼基亞還留下一張球壇歷史上的經典照片。在1996年，兩人效力阿根廷班霸小保加，代表球隊面對宿敵河床，兩人慶祝入球。馬勒當拿舉起雙臂，迎接肯尼基亞，肯尼基亞張開雙手，擁向馬勒當拿。四目交投，情不自禁，馬勒當拿捉緊肯尼基亞的臉頰，肯尼基亞攬住馬勒當拿的後腦勺，鎂光燈下，四唇緊貼。

【馬勒當拿及肯尼基亞接吻片段】

球壇巨星齊悼馬勒當拿：

馬勒當拿及肯尼基亞場內場外都是好朋友，也許因為他們的性格相似，臭味相投，兩人的私生活同樣混亂。他與馬勒當拿都曾經吸食可卡因，他在效力阿特蘭大的時候因為吸毒，被意甲罰停賽13個月。去年，肯尼基亞的太太投訴，指他在妓女同居及吸毒。

昨晚各場歐聯賽事開賽前悼念馬勒當拿：