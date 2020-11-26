馬勒當拿逝世｜曾於節目談及死亡　遺憾染毒癮未能百分百奉獻足球

馬勒當拿在11月25日逝世，終年60歲。這名阿根廷傳奇球星在15年前的電視節目中，曾談及死亡，更講到想在自己的墓碑上留下一句話。

馬勒當拿在2005年主持一個叫《10號之夜（La Noche del 10）》的節目，他出任主持，訪問不同的球星及朋友，例如球王比利。不過，講到最別出心裁的嘉賓就是馬勒當拿自己，他在節目中與自己對談。

馬勒當拿曾在節目訪問比利。（網上片段截圖）

在節目中，馬勒當拿談及死亡，他表示能夠與孫兒長大變老，就是最平靜的死亡。主持馬勒當拿問到：「如果你要在馬勒當拿的墳前說幾句話，你有什麼想說？」

嘉賓馬勒當拿說：「哈哈，你又會說什麼？你問我？」

【馬勒當拿在節目中訪問自己】

主持馬勒當拿說：「是你帶起這個話題的，不是我先說起死亡，是你說的。」

嘉賓馬勒當拿說：「很感激自己踢過足球，因為這項運動帶給我大部分的快樂及自由，感覺就像用雙手觸碰天空。很感謝足球，對的，我會在墓碑上寫『多謝足球』。」

在那集節目中，馬勒當拿講到自己吸毒的過去，感到後悔，遺憾傷害過很多愛他的人。他還感到遺憾的是，沒有將自己百分百奉獻給足球，他說：「因為我給了可卡因，你很清楚的。我們很興奮，但我們消耗了自己。」

球壇巨星齊悼馬勒當拿：

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