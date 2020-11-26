馬勒當拿逝世｜踢波一流教波一般　領阿根廷闖世界盃8強最威水

回顧一代球王馬勒當拿60年的人生，畢生奉獻於足球事業，掛靴後轉執教鞭，曾經帶領阿根廷國家隊殺入南非世界盃8強。 馬勒當拿離世前仍然擔任阿根廷球會甘拿斯亞的領隊。他一直心愛曼聯，早年更直言有力帶領「紅魔鬼」重拾輝煌，可惜未圓夢便撒手人寰。

馬勒當拿的足球生涯，前段踢波、後段教波，成就大相逕庭。球員時代的馬勒當拿光芒四射，為球會贏得西甲及意甲等錦標，並領阿根廷國家隊捧走1986年世界盃冠軍，奠定一代球王的地位。

馬勒當拿憑一己之力，領阿根廷稱霸1986年世界盃。（資料圖片）

馬勒當拿金句合集（按圖放大）：

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球員生涯晚年，馬勒當拿曾經短暫夥拍費倫（Carlos Fren）執教兩間不同的球會。相隔十多年後再度出山，阿根廷國家隊領隊一職空缺，馬勒當拿自薦執教，最終擊敗其他競爭者，如願執教阿根廷。

由球王搖身一變成為領隊，馬勒當拿在2008年10月上任國家隊主教練，目標明確，就是2010年南非世界盃，希望換個身份再領阿根廷登頂。馬勒當拿上任初期即遇挫折，曾經在世界盃外圍賽以1：6慘敗予玻利維亞，一度陷於出局邊緣，幸最後兩輪全勝，才有驚無險躋身決賽周。

以傳奇身份接掌阿根廷，當時馬勒當拿希望再領國家隊登頂。（資料圖片／Getty Images）

阿根廷於當屆抽到好籤，與韓國、尼日利亞及希臘同組，小組輕鬆3戰全勝首名晉級，16強遇上墨西哥，以3：1力克對手躋身8強。此時「藍者軍團」迎接真正的挑戰，就是德國，開賽僅3分鐘便被湯馬士梅拿破網，加上費達列治及高路斯梅開二度，結果阿根廷慘負0：4。

賽後外界紛指馬勒當拿教波全靠個人魅力，可以統治更衣室，卻在場上「打亂章」。

世界盃出局後，他與阿根廷足總爭論不休，最終結束執教生涯。

馬勒當拿教波成績相當一般，最佳成績已經是領阿根廷殺入世界盃8強。（資料圖片／Getty Images）

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教球會不濟 兩闖阿聯酋均失敗收場

馬勒當拿離開阿根廷國家隊後繼續領隊生涯，曾經遠赴阿聯酋執教，卻在一年多後慘吃無情雞。馬勒當拿「唔信邪」，5年後即2017年，再教阿聯酋球會艾富查利亞（Fujairah），惟球隊升班不遂，他又請辭收場。

離開阿聯酋這個「傷心地」，馬勒當拿決定在墨西哥次級聯賽重新出發，出任多拉多斯（Dorados de Sinaloa）教頭，但厄運難逃，馬勒當拿的帥位不足一年「貨仔」，再度因為未能升班被解僱。

馬勒當拿再度執教阿聯酋，最終同樣失敗收場。（資料圖片／Getty Images）

馬勒當拿沒有輕易放棄，返回祖國執教甘拿斯亞（Gimnasia），雖然最終以第19名完成聯賽，卻因阿根廷聯賽在疫情下不設降班，馬勒當拿才逃過一劫，得到球隊續約，可惜已無緣再度領軍。

馬勒當拿的領隊生涯：

一代球王殞落，足球生涯留下的遺憾，或許就是無法成為曼聯領隊。紅魔鬼在費格遜退休後，一直無復當年勇，馬勒當拿去年接受訪問時，直言自己就是「對的人」：「如果曼聯需要教練，我就是那個人，我能夠幫到他們（贏錦標）。」

馬勒當拿猝逝，阿根廷國民十分難過：

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各場歐聯賽事開賽前悼念馬勒當拿：

球壇巨星齊悼馬勒當拿：