【馬勒當拿逝世】麥當娜突成熱門搜尋　美國網民誤會一代天后已死

阿根廷一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）心臟病離世，終年60歲，全球球迷都十分哀傷。不過馬勒當拿之死，卻連累美國音樂天后麥當娜（Madonna）亦中槍，突然成為美國熱門搜尋人物，因為美國人誤以為麥當拿死了。

馬勒當拿的去世令全球球迷都感到悲痛，阿根廷市民上街悼念，不少人都淚流滿面。北美洲的美國亦處於驚訝狀態，但卻不是因為馬勒當拿，而是麥當娜，這名比馬當勒拿大兩歲的女歌手「死了」！

2020年11月25日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，得知馬勒當拿死訊，球迷到馬勒當拿運動場（Diego Armando Maradona stadium）掉念。（Martin Villar／路透社）

馬勒當拿經典金句：

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不過，這一切都只是網民一時誤會才引起。不少網民搞錯馬勒當拿的名字「Maradona」，於Twitter寫上「RIP Madonna」，愈傳愈錯，成為Twitter trend之後，更成為了Google的熱門搜尋。

最後，由串錯字變成了「麥當娜死了」，完完全全是遊戲「以訛傳訛」的示範。不過，在搞錯之後，「RIP Madonna」已成為一個笑話，更有網民改圖惡搞。

馬勒當拿離世，美國人卻搞錯是麥當娜離世。（網上圖片）

有網民改圖，笑網民搞錯麥當娜是馬勒當拿。（網上圖片）

英國《每日郵報》的駐美國記者Josie Ensor，就怪責：「美國的千禧後不認識馬勒當拿，亦不會拼寫他的名字，所以麥當娜在美國才會成為熱門搜尋。」

亦有網民指今次誤會再次證明「互聯網是個邪惡的地方」，亦有球迷教導大家：「是MaRAdona，不是Madonna。」一名惡搞麥當娜捧世界相的網民說：「RIP麥當娜，永存在我們心中，從不知道你曾經踢過波，高飛吧！」由於惡搞味濃，這名網民最後寫的「Fly high angle」，不知道他是故意寫Angle（角度），還是Angel（天使）。

球壇巨星齊悼馬勒當拿：

馬勒當拿猝逝，阿根廷國民當然十分難過：

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周三晚各場歐聯賽事開賽前悼念馬勒當拿：