馬勒當拿逝世｜那不勒斯與阿根廷同悲　拿玻里主場勢改名紀念故人

球王馬勒當拿不但是阿根廷的國家傳奇，在大西洋彼岸的那不勒斯，他更是這座地中海城市的人民英雄。意大利足球向來北強南弱，但馬勒當拿在1984年加盟那不勒斯球會拿玻里後，改變了形勢，帶領球隊兩度打斷壟斷，贏得球會歷史上至今僅有的兩座意甲冠軍。馬勒當拿逝世後，拿玻里球迷上街悼念，據報拿玻里會將主場易名為馬勒當拿球場。

當馬勒當拿的死訊傳出後，愁雲慘霧籠罩那不勒斯。人潮湧到市內的廣場及拿玻里的主場聖保羅球場，悼念這位拿玻里及那不勒斯的英雄。晚上，人們帶同鮮花、蠟燭、球衣、海報，放在球場的圍欄外，高唱馬勒當拿的名字。昨晚雖然沒有比賽，但聖保羅球場整夜亮燈，不知球王之魂會否在明燈及呼喊的帶領下，回到這個他曾經馳騁揚威的球場？

【拿玻里球迷悼念馬勒當拿】

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80年代初，拿玻里只是一支平凡的意甲中游球隊，向上難以爭冠，向下亦無降班之憂，最多爭一爭歐洲賽資格，每季浮浮沉沉。意甲錦標向來是北方球會的囊中物，至今也是，北方三雄祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭壟斷冠軍，亦只有他們3隊的意甲冠軍次數超過10次。

在這樣的背景下，馬勒當拿在1984年以破世界紀錄的轉會費，由巴塞隆拿轉投拿玻里。長期弱勢的意大利南方足球，迎來球壇王者及他們的救世主。1984年7月5日，穿上藍色牛仔褲及白色上衣的馬勒當拿，步出球員通道，等待他的是數十名記者的鏡頭，還有7.5萬名拿玻里球迷的歡呼。

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馬勒當拿在1984年加盟拿玻里後，於主場現身，萬人空巷。（Twitter）

很快，馬勒當拿的球技及魅力已經征服了拿玻里、那不勒斯及意大利南方，成為拿玻里的隊長。86/87球季，馬勒當拿帶領拿玻里贏得球會史上首座聯賽冠軍，隔多兩季，他帶率拿玻里在89/90球季登頂，兩奪意甲錦標。此外，在88/89球季，他的拿玻里在歐洲足協盃先後擊敗祖雲達斯、拜仁慕尼黑及史特加，贏得球會史上首座歐洲賽錦標。

馬勒當拿在1991年離隊後，拿玻里都未再贏過聯賽及歐洲盃賽，所以直至現在，拿玻里史上最重要的3座冠軍，都是在馬勒當拿時代所奪取的。當年馬勒當拿帶領的拿玻里，與「荷蘭三劍俠」的AC米蘭、柏天尼的祖雲達斯、馬圖斯的國際米蘭及巴治奧的費倫天拿先後爭鋒，有份締造意甲最鼎盛的年華。拿玻里早已將馬勒當拿的10號球衣退役，這是拿玻里唯一一件被掛起的球衣。

【馬勒當拿的拿玻里球員歲月】

馬勒當拿將最美好的時光給予拿玻里，創造了拿玻里歷史性的盛世。當這名阿根廷球王逝世後，即有輿論要求拿玻里將主場聖保羅球場改名，紀念馬勒當拿，連那不勒斯市長馬芝度斯（Luigi De Magistris）也發聲。馬芝度斯在社交網站留言：「馬勒當拿是史上最偉大的足球員，他已經去世了。他令到我們的市民夢想成真，他用才華救贖了那不勒斯。」拿玻里主席勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）其後接受訪問表示，他們會考慮將主場易名為馬勒當拿球場。

拿玻里主場聖保羅球場昨晚亮燈，紀念名宿馬勒當拿。（Getty Images）

拿玻里隊長恩斯治尼在社交網站發文，悼念馬勒當拿，他寫：「由你第一日來到我們深愛的那不勒斯後，你已經成為我們的一部分。你為你的人民全力以赴，捍衛這片你深愛的土地。你給予我們快樂、喜悅、冠軍及愛。」

恩斯治尼發文悼念馬勒當拿。（Instagram）

「你是歷史上最偉大的球員，你是我們的馬勒當拿。我很幸福可以見到你，跟你交談。我絕不否認，見你的時候，我的雙腿發抖。對住我，你總是說讚美之詞，我永遠不會忘記你的一字一句，永留在我心中。作為一個球迷，作為一個那不勒斯人，作為一個足球員，多謝你所做，我們永遠喜愛你。」

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